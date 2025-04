Vojaški strokovnjak razkril: S tem nemškim orožjem se lahko Evropa brani pred Rusi

Po mnenju britanskega vojaškega strokovnjaka Eda Arnolda bi se lahko države Nata v dveh letih zapletle v vojaški spopad z Rusijo. Nemško vojski predlaga, da med drugim poveča proizvodnjo manevrirnih izstrelkov taurus, tankov leopard 2A8 in protiletalskega sistema Iris. Evropa mora po njegovem mnenju v srednjeročnem obdobju ameriško orožje, kot so F-35 in patrioti, nadomestiti s svojimi sistemi.

Glede načrtovanih ogromnih nemških naložb v oboroževalni sektor je Ed Arnold v intervjuju za nemško tiskovno agencijo dpa opozoril, da nemška vlada glede na grožnjo Rusije nima časa, da bi naložbe razporedila na obdobje desetih let. Namesto tega se mora bundeswehr najprej osredotočiti na hitro in znatno povečanje svojih zalog preizkušenih orožnih sistemov in streliva – zlasti topniškega streliva.

Nemško orožje, ki ga priporoča Britanec

Po Arnoldovih besedah ​​priporočeni sistemi vključujejo manevrirni izstrelek taurus, glavni bojni tank Leopard 2 A8 in oklepno transportno vozilo boxer. Obe vozili uporabljata tudi druge evropske države. Britanec meni, da bi nemška vojska lahko tukaj močno povečala proizvodnjo in opremila svoje enote s težko opremo ter oskrbovala zaveznike.

Po mnenju strokovnjaka so se nemški sistemi zračne obrambe, kot sta Iris-T in protiletalski tank gepard, v vojni v Ukrajini izkazali za izjemno učinkovite. Tudi te bi bilo treba množično proizvajati in izvažati zaveznikom, priporoča.

Je nujno vedno imeti najnaprednejše orožje?

Evropa mora opustiti idejo, da si vedno prizadeva za tehnološko najnaprednejše orožje, je dejal Arnold. "Ukrajina kaže, da ni vedno treba imeti najboljše. Preprosto moraš biti malo boljši od nasprotnika," pravi strokovnjak. Poleg tega ne bi bilo priporočljivo zapravljati preveč denarja za takšno orožje, ki ga lahko izgubiš deset kosov na dan.

Poleg pridobivanja lastnih zalog gre pri dronih predvsem za izgradnjo proizvodnih zmogljivosti, da se prilagodijo hitrim razvojnim ciklom. "Sprememba v vojskovanju pomeni, da se droni uporabljajo na najnižji ravni. So vseprisotni na bojišču".

Vojna z Rusijo bi se lahko začela v Baltiku

Nemčija se mora tudi vprašati, ali si glede na politično usmeritev Washingtona resnično želi še naprej vlagati v ameriške orožne sisteme, je dejal Arnold. To se nanaša predvsem na naročilo letal F-35, pa tudi na sistem zračne obrambe patriot. Te bi lahko srednjeročno nadomestili evropski sistemi.

Če bi Rusija namerno iskala konflikt, bi se to po mnenju strokovnjaka najverjetneje zgodilo v Baltiku, na primer pri prehodu Suwalki, edinem kopenskem mostu med državami Nata v srednji Evropi in baltskimi zaveznicami. Hkrati je Arnold opozoril na možnost, da bi države Nata in Rusija glede na številne vojaške aktivnosti v Evropi nehote zdrsnile v konflikt drugje.