Ali sredi Evrope raste nova vojaška supersila?

Ko je Rusija leta 2014 enostransko priključila Krim, je bila poljska vojska deveta največja v Natu, do danes je Varšava podvojila število vojakov, tako da je poljska vojska z več kot 216 tisoč vojaki tretja največja vojska v Natu. Pred njo sta samo vojski ZDA in Turčije.

Poljska podvojila vojaški proračun

Podvojil se je tudi vojaški proračun. Lani je Poljska za obrambo dala 159 milijard zlotov (37 milijard evrov), letos bo izdatke še povečala. Letošnji proračun predvideva za obrambo 187 milijard zlotov (43,6 milijarde evrov). Več za vojsko na stari celini v absolutnih številkah dajejo samo Velika Britanija, Francija in Nemčija. Vse te države imajo precej več prebivalcev kot 37-milijonska Poljska.

Tudi v relativnih številkah je Poljska v evropskem vrhu, saj je lanski obrambni proračun znašal 4,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), letošnji pa 4,7 odstotka. Poljska torej precej presega dva odstotka BDP, kar je dozdajšnji cilj Nata, pa tudi tri odstotke, kar bo morda novi cilj Nata.

Poljaki na veliko nakupujejo – zlasti v ZDA in Južni Koreji

Poljska na veliko nakupuje vojaško opremo, vključno z bojnimi letali, tanki in sistemi protiraketne obrambe iz ZDA in Južne Koreje, piše Euronews.

Poljaki se bodo oborožili tudi z ameriškimi jurišnimi helikopterji AH-64 Apache. Na fotografiji je AH-64 Apache v Nemčiji. Foto: Guliverimage

Kot je septembra lani pisal poljski strokovnjak za mednarodno in varnostno politiko Robert Czulda v European Security&Defence, so bili samo v letu 2024 predvideni podpisi približno 150 pogodb.

Manevrirni izstrelki, helikopterji, posodobitev F-16 …

Med prioritetami so ameriški manevrirni izstrelki JASSM-ER, jurišni helikopterji AH-64 Apache, večnamenski in podporni helikopterji, posodobitev letal F-16, poljski sistemi zračne obrambe Pilica, izvidniški in udarni sistemi brez posadke, satelitski terminali …

Od več kot 216 tisoč vojakov je imela poljska vojska lani jeseni okoli 130 tisoč poklicnih vojakov. Pričakuje se, da bo vojakov v prihodnje še več, ker se je Poljska novembra 2023 odločila, da bo vzpostavila novo divizijo. Poljska ima tudi svojo teritorialno obrambo, ki šteje 35 tisoč mož. Na Poljskem je nastanjenih tudi 13 tisoč Natovih vojakov.

Bo poljska vojska štela 300 tisoč vojakov?

Cilj prejšnje poljske vlade, ki jo je vodila stranka Zakon in pravičnost, je bila vojska, ki bi štela 300 tisoč vojakov. Kot piše Czulda, je zdajšnja vlada Donalda Tuska manj navdušena nad to idejo. Tudi številni vojaški strokovnjaki menijo, da je poljska vojska glede na omejitve v ustrezni opremi že zdaj prevelika.

Poljska vojska ima nekaj več kot 216 tisoč vojakov, od tega jih je okoli 130 tisoč poklicnih. Ima še 35 tisoč pripadnikov teritorialne obrambe. Prejšnja poljska vlada je načrtovala, da bi morala na koncu poljska vojska šteti 300 tisoč vojakov. Zdajšnja vlada, pa tudi vojaški strokovnjaki so zadržani do teh zamisli, saj primanjkuje ljudi za vojaško osebje. Na fotografiji: poljski vojaški tanki ob dnevu poljske vojske 15. avgusta 2017. Foto: Guliverimage

Prav tako poljska vojska nima ustreznih sistemov poveljevanja in nadzora, usposabljanja, materialnih rezerv in logistike. Kritiki vlečejo analogijo z letom 1939, ko je imela Poljska številčno veliko vojsko, a nizko bojno učinkovitost. Zaradi pomanjkanja žive sile se tako še ne ve, kako se bodo popolnile na novo oblikovane enote.

Pomanjkljivo oboroženi poljski vojaki

Medtem ko je poljska vojska po številu vojakov zdaj največja v Evropi in tretja največja v Natu (za ZDA in Turčijo), je po izdatkih na vojaka na 22. mestu. Čeprav Poljska v svoje oborožene sile vlaga visoke zneske, se vojaki soočajo s pomanjkanjem osebne opreme.

Mnogi so prisiljeni uporabljati dotrajano opremo, vključno s starimi uniformami in čeladami. Nekateri vojaki celo sami kupujejo potrebne stvari, tudi tisti, ki služijo na meji, piše Czulda.

Za rešitev teh težav se je začela operacija Szpej. V okviru te pobude naj bi naročili nove uniforme z učinkovito kamuflažo, nove neprebojne jopiče, kompozitne čelade, puške grot, pištole VIS 100, merke, očala za nočno opazovanje, plinske maske in zaščitna filtracijska oblačila. Prva faza naj bi bila predvidoma končana do decembra 2024.

Poljaki kupujejo ameriške in južnokorejske tanke

Pri tankovskih enotah Poljska v prihodnje stavi na južnokorejske tanke K2 (za 180 teh tankov skupaj z logistiko in usposabljanjem naj bi odštela več kot tri milijarde evrov) in ameriške tanke abrams (366 kosov). Na drugi strani bodo šli stari tanki sovjetske izdelave, pa tudi posodobljeni tanki nemške izdelave leopard 2A postopoma v pokoj. Do sredine decembra lani so Poljaki že dobili 84 tankov K2, preostale pa naj bi dobili do konca letošnjega leta.

Poljska v svojem letalstvu že ima ameriške F-16, nakupila pa je tudi 32 sodobnih F-35A. Prvi F-35A, ki ga je dobila Poljska, je bil v ZDA javno predstavljen avgusta lani. 15. avgusta lani sta v okviru dneva poljske vojske sodelovala tudi dva F-35A (na fotografiji). Foto: Guliverimage

V Južni Koreji Poljaki nakupujejo tudi samohodne havbice K9. Do zdaj so do septembra lani Poljaki dobili 72 K9, druge bodo predvidoma dobili v letih 2026 in 2027. Nakup K9 je dvignil precej prahu na Poljskem, ker Poljaki izdelujejo lastne samohodne havbice krab. Poljska vojska je naročila 170 krabov.

Himars, patrioti, F-35 …

Poljska vojska je kupila tudi 20 ameriških večcevnih raketometnih sistemov himars, od tega jih je 18 do lani septembra že dobila. Kupili so tudi 290 južnokorejskih večcevnih raketometov K239, od tega so jih 30 že dobili. Leta 2023 in 2024 so Poljaki podpisali tudi pogodbe o nakupu obrambnega sistema patriot.

Poljaki krepijo tudi letalstvo. V Južni Koreji nakupujejo nadzvočna letala Kai, ki jih bodo uporabljali za šolanje pilotov in tudi za patruljiranje. Poljska čaka tudi na dobavo 32 letal F-35A, ki so bila naročena januarja 2020 za 4,6 milijarde ameriških dolarjev (4,4 milijarde dolarjev). Dobave so načrtovane v letih 2026–2030.

Gradnja fregat

Posodablja se tudi poljska mornarica. Hrbtenica poljske mornarice bodo fregate, ki temeljijo na britanski zasnovi Arrowhead 140 (tip 31), izdelali pa jih bodo na Poljskem. Takšne fregate sta že naročili britanska in indonezijska mornarica.

Britanska fregata Arrowhead 140 tip 31, ki bo tudi del poljske vojaške mornarice v Baltskem morju. Foto: Guliverimage

Gradnja prve od treh naročenih fregat je trenutno v teku, vse dobave pa naj bi bile dokončane do leta 2031. Pogodba, podpisana leta 2021, je največje naročilo v zgodovini poljske obrambne industrije.

Finančne omejitve za poljske načrte

Eden glavnih izzivov, s katerimi se na obrambnem področju spopada Poljska, so finančne omejitve. Država je sprejela preveč ambiciozne načrte modernizacije, ki so jih deloma vodili notranjepolitične kalkulacije in poskusi pridobivanja priljubljenosti volivcev. V resnici pa za financiranje vseh teh projektov ne bo dovolj sredstev.

Zamude pri nekaterih projektih in odsotnost izvedbenih dogovorov nazorno ponazarjajo to težavo. Poljska mora najti denar ne samo za nakup določenega orožja, ampak tudi za njegovo uporabo in večletno vzdrževanje, še piše Czulda.