Tusk je prepričan, da bi si za varnost Baltskega morja morale prizadevati vse države ob morju, ki se čutijo ogrožene zaradi Rusije. Na Baltsko morje meji devet držav, in sicer Švedska, Danska, Finska, Estonija, Latvija, Litva, Nemčija, Poljska in Rusija.

"Če je Evropa združena, je Rusija tehnološki, finančni in gospodarski pritlikavec v primerjavi z Evropo. Če pa je Evropa razdeljena, potem Rusija predstavlja grožnjo vsaki evropski državi posebej," je Tusk še dejal pred današnjim srečanjem premierjev nordijskih in baltskih držav v Stockholmu, ki se ga letos prvič udeležuje tudi Poljska.

Vojaška ladja HMS Nyköping (K34), ki pripada švedski mornarici. Foto: Shutterstock

Poškodbe telekomunikacijskih kablov

Do izjav Tuska prihaja po tem, ko sta bila v švedskih teritorialnih vodah v Baltskem morju sredi novembra poškodovana dva podmorska telekomunikacijska kabla, in sicer kabel Arelion, ki povezuje Švedsko in Litvo, ter kabel C-Lion1, ki povezuje Finsko in Nemčijo.

Finska, Nemčija in Švedska so kmalu po incidentu sprožile preiskavo in skušajo ugotoviti, ali gre za sabotažo. Preiskovalce še posebej zanima kitajska tovorna ladja Yi Peng 3, ki je plula v bližini kablov v času, ko sta bila oba poškodovana. Švedska je v torek omenjeno ladjo pozvala, naj se vrne v njene vode, češ da bi to pomagalo pri razjasnitvi incidenta.

Rusija je izjave, da bi lahko stala za škodo na kablih, že označila za absurdne. Kitajsko zunanje ministrstvo pa je zavrnilo kakršnokoli vpletenost v incident.