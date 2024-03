Italijanski lovci prestregli ruska letala v Baltskem morju

Italijanska vojaška letala eurofighter, ki so nameščena v poljski bazi v Malborku, so v zadnjih 24 urah dvakrat prestregla ruska letala nad Baltskim morjem, je danes poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Poveljniški center zveze Nato v nemškem mestu Uedem je v četrtek in danes zaznal neidentificirana letala, ki so letela nad mednarodnimi vodami Baltskega morja. Italijanski lovci so letala prestregli, ko so jih identificirali, pa so se vrnili v svojo bazo v Malborku.

V zadnjih letih, tudi pred začetkom vojne v Ukrajini, se je povečalo število incidentov, v katerih so bila udeležena ruska letala in letala iz držav zveze Nato. Pogosto so se zgodili nad Baltskim morjem, pa tudi v Črnem morju in drugod.

Aprila lani so denimo nemška in britanska bojna letala prestregla tri ruska izvidniška letala nad Baltskim morjem. Marca lani pa se je ruski lovec Su-27 nad Črnim morjem pobližje srečal z ameriškim brezpilotnim letalnikom. Po navedbah ZDA je trčil v letalnik in mu poškodoval propeler, zaradi česar so ga morali spustiti do morske gladine.