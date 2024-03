Trčenje v Južnokitajskem morju. Zdaj državi krivita druga drugo. #video

V bližini atola Second Thomas Shoal v Južnokitajskem morju, ki si ga lastita Peking in Manila, sta trčili kitajska in filipinska ladja, je danes sporočila filipinska obalna straža. Za incident državi krivita druga drugo. Po navedbah Manile naj bi kitajska plovila z vodnim topom poškodovala štiri člane posadke na enem od filipinskih plovil.

Filipinski ladji Unaizah May 4 in Unaizah May 1 sta prevažali vojake in opremo na plitvino Second Thomas Shoal, kjer je filipinska vojaška ladja BRP Sierra Madre. Ta je leta 1999 nasedla na atolu, vendar so jo v plitvini pustili in zdaj služi kot oporišče filipinske mornarice za uveljavljanje suverenosti v Južnokitajskem morju, ki si ga lasti tudi Kitajska.

Manila redno izvaja misije za oskrbo čet na ladji BRP Sierra Madre in menjavo vojakov na dolžnosti. Med tokratno misijo pa se je zgodil nov incident med Kitajsko in Filipini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Real injuries. Real damage. Real loss.



"Once again, China's latest unprovoked acts of coercion and dangerous maneuvers against a legitimate and routine Philippine rotation and resupply mission ... caused actual injury to Filipinos on board UM4." https://t.co/lw2WAqwXrD — Joshua Dimasaka 🇵🇭 (@joshuadimasaka) March 5, 2024

Medsebojno obtoževanje

Štirje člani posadke na ladji Unaizah May 4 so bili ranjeni, ko sta dve ladji kitajske obalne straže uporabili vodni top in razbili vetrobransko steklo. Zaradi dveh trčenj med filipinskimi in kitajskimi ladjami je na plovilih nastala manjša škoda. Unaizah May 4 se je zaradi trčenja obrnila in filipinskim vojakom na BRP Sierra Madre ni dostavila svojega tovora.

A Supply Ship with the Philippines Coast Guard that was attempting to Resupply the BRP Sierra Madre is reported to have suffered Minor to Moderate Damage after being Rammed by a Chinese Coast Guard Ship earlier today near the Second Thomas Shoal. pic.twitter.com/CvjzDEZaxo — OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2024

Po navedbah Manile so "plovila kitajske obalne straže nadlegovala filipinska plovila, jim blokirala pot, uporabljala vodne topove in izvajala nevarne manevre v še enem poskusu nezakonitega oviranja oziroma preprečevanja rutinske oskrbovalne misije".

Kitajska obalna straža je medtem pojasnila, da je na območju incidenta sprejela "potrebne ukrepe proti nezakonitemu vdoru filipinskih ladij", ki jih je tudi obtožila, da so namerno trčile v kitajsko ladjo.

Tudi tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning je obsodila trčenje in dodala, da so filipinske ladje poskušale propadajoči ladji BRP Sierra Madre dostaviti gradbeni material.