Strokovnjak za vzgojo o sobotnem incidentu: Mladim je vse dovoljeno in nihče jim nič ne more

"To je logična posledica permisivne vzgoje, ki jo je v Sloveniji sistemsko vpeljala stroka v zadnjih dveh oziroma treh desetletjih. Permisivna vzgoja temelji na brezmejnosti, kar pomeni, vse je dovoljeno in ni nobenih posledic," je sobotni incident v ljubljanski parkirni hiši, ko mlad fant ni upošteval opozoril policije in se ni želel umakniti policijski patrulji, komentiral strokovnjak za vzgojo Sebastjan Kristovič.

Garažna hiša pri nakupovalnem središču Supernova na ljubljanskem Rudniku se je v soboto zvečer spremenila v dirkališče. Zbrali so se posamezniki, ki so objestno vozili po parkirnih površinah, dogajanje pa je pritegnilo pozornost več sto mladih, ki so vse skupaj posneli in objavljali na družbenih omrežjih.

Še posebej zgovoren je posnetek prihoda policije na kraj dogajanja. Okoli policijske patrulje se je zbrala večja skupina mladih in vozilu blokirala pot. Vidimo lahko, kako se fant celo usede pred vozilo, sezuje čevelj, ga obuje in zaveže. Njegovo početje je poželo glasno odobravanje prisotnih, spremljali so ga vzkliki, aplavz in smeh. Kljub sireni in opozorilnim znakom policije se mladenič ni želel umakniti, zato so policisti zapeljali vzvratno.

Kristovič: V medije pride mikro delček tega, kar se v resnici dogaja

Sporočilo, ki ga prejmejo mladi, se po besedah Kristoviča vidi na vseh področjih. "Vemo, koliko je agresije, koliko je nasilja, večine tega pa sploh ni v medijih. Tovrstnih dogodkov je ogromno. V medije pride le mikro delček tega, kar se v resnici dogaja," je še poudaril strokovnjak za vzgojo.

Na policiji smo preverili, ali so mladeniča, ki je oviral delo policije, kaznovali. Njihov odgovor še čakamo.

Na kraj je bilo sicer napotenih več policijskih patrulj. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so ugotovili več cestnoprometnih kršitev, največ s področja tehnične brezhibnosti vozil in obvezne zimske opreme, zato so kršiteljem izdali plačilne naloge. Obravnavali so tudi prometno nesrečo, saj je eden od voznikov zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v železne stebričke, nato pa še v betonski steber. V nesreči ni bil poškodovan, je bil pa zoper njega uveden prekrškovni postopek, so pojasnili na policiji.