Parkirna hiša kot dirkališče. Kako bo ukrepala policija? #vŽivo

Garažna hiša pri nakupovalnem središču Supernova na ljubljanskem Rudniku se je v soboto zvečer spremenila v dirkališče. Zbrali so se posamezniki, ki so objestno vozili po parkirnih površinah, dogajanje pa je pritegnilo pozornost več sto mladih, ki so vse skupaj snemali in objavljali na družbenih omrežjih. Na kraju je posredovalo več policijskih patrulj. O sobotnem incidentu bo na novinarski konferenci spregovoril vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije PU Ljubljana Primož Kadunc.

Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so ugotovili več cestnoprometnih kršitev, največ s področja tehnične brezhibnosti vozil in obvezne zimske opreme, zato so kršiteljem izdali plačilne naloge.

Obravnavali so tudi prometno nesrečo, saj je eden od voznikov zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v železne stebričke in nato še v betonski steber. V nesreči ni bil poškodovan, je bil pa zoper njega uveden prekrškovni postopek, so pojasnili na policiji.

Kaj se je v soboto dogajalo v eni izmed ljubljanskih parkirnih hiš, si lahko ogledate na spodnjem posnetku.