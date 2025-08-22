Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Petek,
22. 8. 2025,
11.25

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
goljufija policija Južna Koreja kripto-prevare

Petek, 22. 8. 2025, 11.25

6 minut

Ubežnika, osumljenega kriptoprevare, ujeli zaradi smetenja

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
kriptogoljufija | Po podatkih podjetja za analitiko veriženja blokov Chainalysis so platforme kriptovalut leta 2024 zaradi kraje izgubile 2,2 milijarde dolarjev (1,89 milijarde evrov), medtem ko so nezakoniti akterji prejeli približno 40,9 milijarde dolarjev (37,8 milijarde evrov) kriptovalut. | Foto Guliverimage

Po podatkih podjetja za analitiko veriženja blokov Chainalysis so platforme kriptovalut leta 2024 zaradi kraje izgubile 2,2 milijarde dolarjev (1,89 milijarde evrov), medtem ko so nezakoniti akterji prejeli približno 40,9 milijarde dolarjev (37,8 milijarde evrov) kriptovalut.

Foto: Guliverimage

Pet let na begu se je za domnevnega kriptovalutnega prevaranta neslavno končalo, potem ko so ga aretirali zaradi smetenja v bližini železniške postaje v Seulu, je v petek sporočila južnokorejska policija. Osumljenec naj bi 1.300 ljudi ogoljufal za 17,7 milijarde wonov (okoli 10,8 milijona evrov), poroča BBC.

Policija je sporočila, da so moškega nameravali aretirati le zaradi odvrženega cigaretnega ogorka, vendar so postali sumničavi, ko jih je prosil, naj ga "samo tokrat" izpustijo, in poskušal pobegniti. Moški ni hotel pokazati osebne izkaznice in naj bi se pretvarjal, da sprejema telefonski klic. Policiji naj bi tudi ponudil denar v zameno za izpustitev.

Po zaslišanju je policija ugotovila, da ga iščejo zaradi domnevne goljufije 1300 ljudi, katere naj bi opetnajstil za 17,7 milijarde wonov (10,8 milijona evrov).

Zoper osumljenca, starega okoli 60 let, je policija že v preteklosti izdala stalni nalog za prijetje, saj ga je bremenilo deset obtožb v zvezi z domnevno prevaro s kriptovalutami, vključno z goljufijo. Policija ga je predala tožilstvu v južnem okrožju Seula. 

Število kriptogoljufij narašča

Po podatkih podjetja za analitiko veriženja blokov Chainalysis so platforme kriptovalut leta 2024 zaradi kraje izgubile 2,2 milijarde dolarjev (1,89 milijarde evrov), medtem ko so nezakoniti akterji prejeli približno 40,9 milijarde dolarjev (37,8 milijarde evrov) kriptovalut.

Lani je južnokorejska policija aretirala več kot 200 ljudi zaradi domnevne kraje 240 milijonov dolarjev (226,7 milijona evrov), kar naj bi bila največja prevara z naložbami v kriptovalute v državi.

Kriptovaluta, kriptovalute, usdt, doge
Novice Kriptoprevaranti so enega ogoljufali za sto tisoč evrov, drugega za pet tisočakov
Zlom trga, delnice, kripto, finančna kriza, recesija
Novice V največji kriptoprevari na Hrvaškem oškodovanci izgubili skoraj 20 milijonov evrov
XYZ_kripto
Siol Plus Naraščajoče cene vzbujajo navdušenje na kripto trgu
Zdravnica
Novice Tragedija objokane zdravnice ganila mnoge Slovence: kaj je v ozadju te zgodbe?
Andreas Kartrud
Novice Cigare, plaže in nakazila v Rusijo: Kripto milijonar z riviere na Jadranu v zapor
goljufija policija Južna Koreja kripto-prevare
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.