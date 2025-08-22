Ubežnika, osumljenega kriptoprevare, ujeli zaradi smetenja

Pet let na begu se je za domnevnega kriptovalutnega prevaranta neslavno končalo, potem ko so ga aretirali zaradi smetenja v bližini železniške postaje v Seulu, je v petek sporočila južnokorejska policija. Osumljenec naj bi 1.300 ljudi ogoljufal za 17,7 milijarde wonov (okoli 10,8 milijona evrov), poroča BBC.

Policija je sporočila, da so moškega nameravali aretirati le zaradi odvrženega cigaretnega ogorka, vendar so postali sumničavi, ko jih je prosil, naj ga "samo tokrat" izpustijo, in poskušal pobegniti. Moški ni hotel pokazati osebne izkaznice in naj bi se pretvarjal, da sprejema telefonski klic. Policiji naj bi tudi ponudil denar v zameno za izpustitev.

Po zaslišanju je policija ugotovila, da ga iščejo zaradi domnevne goljufije 1300 ljudi, katere naj bi opetnajstil za 17,7 milijarde wonov (10,8 milijona evrov).

Zoper osumljenca, starega okoli 60 let, je policija že v preteklosti izdala stalni nalog za prijetje, saj ga je bremenilo deset obtožb v zvezi z domnevno prevaro s kriptovalutami, vključno z goljufijo. Policija ga je predala tožilstvu v južnem okrožju Seula.

Število kriptogoljufij narašča

Po podatkih podjetja za analitiko veriženja blokov Chainalysis so platforme kriptovalut leta 2024 zaradi kraje izgubile 2,2 milijarde dolarjev (1,89 milijarde evrov), medtem ko so nezakoniti akterji prejeli približno 40,9 milijarde dolarjev (37,8 milijarde evrov) kriptovalut.

Lani je južnokorejska policija aretirala več kot 200 ljudi zaradi domnevne kraje 240 milijonov dolarjev (226,7 milijona evrov), kar naj bi bila največja prevara z naložbami v kriptovalute v državi.