Konservativna večina vrhovnega sodišča ZDA je v četrtek vladi predsednika Donalda Trumpa dovolila, da sta v potnih listih lahko označena le moški in ženski spol. Vlada bo tudi lahko zahtevala, da se v novih potnih listih navede biološki spol osebe ob rojstvu.

"Navajanje spola imetnika potnega lista ob rojstvu ne krši načel enakopravne zaščite bolj kot navajanje države rojstva - v obeh primerih vlada le potrjuje zgodovinsko dejstvo, ne da bi kogarkoli izpostavljala različnemu obravnavanju," je zapisala večina.

Liberalna sodnica Ketanji Brown Jackson in njeni kolegici pa so v ločenem mnenju zapisale, da gre za še eno nesmiselno izogibanje očitnemu pravičnemu izidu, ki je na žalost postalo vzorec tega sodišča. "To sodišče je ponovno utrlo pot za takojšnjo povzročitev škode brez ustrezne ali kakršnekoli utemeljitve," je še zapisala Jackson.

Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU) je medtem odločitev večine označila za poraz za pravice posameznikov, ki želijo biti to, kar so, poroča ameriški CNN.

"S siljenjem transseksualcev, da se v potnem listu razkrivajo proti svoji volji, se povečuje tveganje, da bodo izpostavljeni nadlegovanju in nasilju," je izjavil predstavnik ACLU Jon Davidson.

Ameriški potni listi vsebujejo opredelitev spola šele od leta 1976, State Department pa je od leta 1992 dovolil, da si posamezniki izberejo oznako drugega spola, kot so ga imeli ob rojstvu, če predložijo ustrezno zdravstveno dokumentacijo. Vlada Joeja Bidna je nato leta 2021 dovolila uporabo oznake spola X, ki jo uporabljajo osebe, ki se spolno ne želijo opredeliti. Foto: Guliverimage

Trump je ob začetku drugega mandata to razveljavil in odločil, da obstajata le moški in ženski spol. Sledile so tožbe, v katerih je Trumpova vlada doživljala poraze, vendar ji je na koncu uspelo pred vrhovnim sodiščem.