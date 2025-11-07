Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
7. 11. 2025,
8.04

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
preiskava prah sumljiva pošiljka paket baza ZDA vojska

Petek, 7. 11. 2025, 8.04

40 minut

Sumljiv paket z belim prahom: evakuacija v ameriški vojaški bazi

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
QR koda, paket, pošta, pošiljka | Združeno oporišče Andrews je ključno vojaško oporišče, ki ga redno uporabljajo za uradna potovanja visokih ameriških uradnikov, vključno s predsednikom, podpredsednikom in člani kabineta. | Foto Shutterstock

Združeno oporišče Andrews je ključno vojaško oporišče, ki ga redno uporabljajo za uradna potovanja visokih ameriških uradnikov, vključno s predsednikom, podpredsednikom in člani kabineta.

Foto: Shutterstock

Zaradi dostave sumljivega paketa v skupno ameriško vojaško bazo Andrews v Marylandu je bila v teku evakuacija, med katero so v bolnišnico odpeljali več ljudi. Dva vira, seznanjena s preiskavo, sta potrdila, da so v pošiljki odkrili neznani bel prah, poroča CNN.

Uradna izjava iz vojaške baze nedaleč od Washingtona sporoča, da so v celoti evakuirali eno stavbo, potem ko je v njej oseba odprla sumljiv paket.

"Stavbo in pripadajoči objekt smo evakuirali kot previdnostni ukrep, okoli območja pa vzpostavili kordon," so zapisali v izjavi.

Na kraju dogodka so reševalne službe skupne baze Andrews. Ugotovili so, da neposrednih groženj ni, dogodek pa zdaj preiskuje urad za posebne preiskave.

Zaradi slabega počutja več oseb v bolnišnico

Po odprtju paketa naj bi se slabo počutilo več oseb, ki so jih takoj odpeljali v zdravstveni center Malcolm Grove v oporišču. Poročil o njihovem zdravstvenem stanju še ni.

Prostor, kjer so paket odprli, je v stavbi Centra za pripravljenost Nacionalne zračne garde in do nadaljnjega ostaja zaprt. 

Preiskovalci po navedbah dveh virov analizirajo tudi politično propagandno gradivo, ki je bilo v paketu.

Center za pripravljenost Nacionalne zračne garde, kjer se je incident zgodil, služi kot vezni člen med Uradom nacionalne garde in njenimi enotami po Združenih državah Amerike.

Predsednik Donald Trump je bil v oporišču le dan pred incidentom. | Foto: Reuters Predsednik Donald Trump je bil v oporišču le dan pred incidentom. Foto: Reuters

helikopter, mornarica, ZDA, MH-60R Sea Hawk
Novice Ameriški napad na Karibih: Tarča domnevni preprodajalci drog
Aleš Hojs
Novice "Ta komunikacija naj bi potekala leta 2021. Kaj so torej delali pet let?"
Prepovedane droge
Novice Trebanjski policisti 40-letniku zasegli 2,5 kilograma marihuane, kokain in denar #foto
Delonte West
Sportal Košarkarska tragedija: igral z LeBronom, zaslužil 16 milijonov, zdaj brez majice prosi za drobiž
Droge
Novice Močne droge v Ljubljani: prisotne, a ne množično razširjene
preiskava prah sumljiva pošiljka paket baza ZDA vojska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.