Sumljiv paket z belim prahom: evakuacija v ameriški vojaški bazi

Zaradi dostave sumljivega paketa v skupno ameriško vojaško bazo Andrews v Marylandu je bila v teku evakuacija, med katero so v bolnišnico odpeljali več ljudi. Dva vira, seznanjena s preiskavo, sta potrdila, da so v pošiljki odkrili neznani bel prah, poroča CNN.

Uradna izjava iz vojaške baze nedaleč od Washingtona sporoča, da so v celoti evakuirali eno stavbo, potem ko je v njej oseba odprla sumljiv paket.

"Stavbo in pripadajoči objekt smo evakuirali kot previdnostni ukrep, okoli območja pa vzpostavili kordon," so zapisali v izjavi.

Na kraju dogodka so reševalne službe skupne baze Andrews. Ugotovili so, da neposrednih groženj ni, dogodek pa zdaj preiskuje urad za posebne preiskave.

Zaradi slabega počutja več oseb v bolnišnico

Po odprtju paketa naj bi se slabo počutilo več oseb, ki so jih takoj odpeljali v zdravstveni center Malcolm Grove v oporišču. Poročil o njihovem zdravstvenem stanju še ni.

Prostor, kjer so paket odprli, je v stavbi Centra za pripravljenost Nacionalne zračne garde in do nadaljnjega ostaja zaprt.

Preiskovalci po navedbah dveh virov analizirajo tudi politično propagandno gradivo, ki je bilo v paketu.

Center za pripravljenost Nacionalne zračne garde, kjer se je incident zgodil, služi kot vezni člen med Uradom nacionalne garde in njenimi enotami po Združenih državah Amerike.

Predsednik Donald Trump je bil v oporišču le dan pred incidentom. Foto: Reuters