Podrobnosti o torkovi hišni preiskavi pri nekdanjem notranjem ministru Alešu Hojsu in očitkih specializiranega državnega tožilstva, ki mu očita izdajo tajnih podatkov kriminalni združbi, sta novinarjem pojasnila Hojs in njegov odvetnik Franci Matoz. Hojs je povedal, da je bil nad preiskavo in sumi izjemno presenečen in dodal, da nič od tega ne drži. "Želim, da se stvar čim hitreje razišče. Od policije zato pričakujem, da mojega telefona ne bodo 'mrcvarili' nekaj mesecev," pravi. Na N1 razkrivajo še, da odredba za hišno preiskavo omenja štiri osebe.

Podpredsednik SDS in nekdanji notranji minister Aleš Hojs je danes sklical novinarsko konferenco. Najprej je povedal, da sam ni bil informiran o nikakršnih datumih za preiskave Kavaškega klana, ki naj bi jih po poročanju portala N1 nato razkrival svojemu podnajemniku, ta pa nato prekupčevalcu mamil. "Nikoli nisem z nikomer o tem govoril," je zatrdil. Obregnil se je tudi ob časovno oddaljenost. "Ta komunikacija naj bi potekala leta 2021. Kaj so torej delali pet let?"

Povedal je, da je preiskava, v kateri so mu preiskali osebni avtomobil in telefon, politično motivirana, sumijo pa da ga sodelovanja z balkansko kriminalno združbo Kavaški klan.

Pred novinarje je skupaj s Hojsom stopil tudi njegov odvetnik Franci Matoz, ki je včeraj sporočil, da bo od preiskovalne sodnice terjal, da z odredbe za hišno preiskavo umakne oznako zaupno. "Po opravljeni preiskavi sva razmišljala, ali deliti te podatke in odredbo za preiskavo z javnostjo ali ne. Glede na to, da je bila označena z interno, kar je večina teh odredb," je dejal Matoz. Dodal je, da tajnost preneha v trenutku, ko je opravljena preiskava, "je pa res, da je dokument še vedno tako označen in ta tajnost še vedno traja". Hkrati pa, kot pravi Matoz, gre za interes javnosti, ki ima pravico vedeti, česa je osumljen oziroma kaj se mu v odredbi očita.

Nekdo iz policije – Hojs – najemnik – prekupčevalec

Na N1 so razkrili, da odredba za hišno preiskavo omenja štiri osebe. Prva in ključna oseba je neznani storilec iz policije, ki naj bi tedanjemu notranjemu ministru Hojsu povedal za načrtovane hišne preiskave pri članih Kavaškega klana.

Druga oseba je Aleš Hojs, ki naj bi ta tajni podatek posredoval najemniku stanovanja, ki ga oddaja minister, najemnik pa naj bi to razkril prekupčevalcu z mamili iz Ljubljane.

Omenjena komunikacija med najemnikom in prekupčevalcem z drogo naj bi po informacijah N1 potekala 1. marca 2021 v večernih urah, organi pregona pa naj bi jo pridobili pred tremi meseci iz telefona, ki so ga zaplenili enemu od dveh vpletenih v to komunikacijo.

Najemnik naj bi prekupčevalca opozoril, da se bodo izvajale hišne preiskave, kot dokaz zanesljivosti teh informacij pa je najemnik prekupčevalcu posredoval fotografijo ekrana telefona, na katerem je bila z modro označena Hojsova telefonska številka. Najemnik naj bi prekupčevalcu tudi navedel, da je informacije dobil od Hojsa, ki mu je dan prej povedal za načrtovane hišne preiskave na območju Slovenije, Španije in Italije, še navaja N1.

Hojs: To je déjà vu

Hojs je po hišnih preiskavah na svojem domu za medije dejal, da ga sumijo sodelovanja s Kavaškim klanom, a da ne ve, na podlagi česa je tega osumljen. Po opravljenih hišnih preiskavah je preiskave označil za politično motivirane.

V izjavi za novinarje je v torek še povedal, da so preiskovalci preiskavo označili s stopnjo tajnosti interno in ga podučili, "da če bom karkoli od tega povedal, bom v drugem kazenskem postopku in bodo prišli ne ti, ki so iz SDT, ampak tisti, ki so iz policije". Ob tem je zatrdil, da v preiskavi ne gre za prisluhe.

Dogajanje je označil za déjà vu oz. že videno, saj se je tudi afera Patria odvila pred parlamentarnimi volitvami in je "policija hotela zaseči vse strežnike na sedežu stranke na Trstenjakovi". "Glede na to, da smo tik pred volitvami, je po moji oceni to očitno enak ali pa zelo podoben postopek," je med drugim komentiral dogajanje.