Čeprav se tudi v Ljubljani občasno pojavijo prizori ljudi, ki so komaj zavestni ali že nezavestni, pristojni mirijo, da nevarne droge, kot sta fentanil in močni sintetični kanabinoidi, pri nas za zdaj niso razširjene. Najpogosteje so med uporabniki še vedno prisotne t. i. klasične droge, kot so heroin, kokain in konoplja.

Po mariborskem primeru nezavestnega uporabnika, ki naj bi vdihnil dim zelo močnega sintetičnega kanabinoida, so se pojavila vprašanja tudi glede razmer v prestolnici, piše Dnevnik. Policija in društvo Stigma zatrjujeta, da podobnih primerov v Ljubljani niso zaznali, čeprav so se v preteklosti že pojavili tako fentanil kot posamezni sintetični kanabinoidi.

Problematika prepovedanih drog je po opažanju policistov v Ljubljani najbolj prisotna na območju širšega mestnega središča, v okolici metadonskih ambulant, zapuščenih stavb, manj obljudenih parkov in nabrežij rek, piše Dnevnik. V Ljubljani so enako kot tudi po preostali Sloveniji najbolj razširjene prepovedane droge, ki so na trgu že dlje časa: konoplja, kokain, ekstazi, LSD, amfetamin, heroin …

Ljubljanski policisti občasno naletijo na ljudi v slabem stanju, a najpogosteje gre za brezdomce ali odvisnike pod vplivom alkohola in dolgo znanih drog. Kot pravi Tomaž Tomaževic z ljubljanske policije, v zadnjem obdobju nevarnejših novih substanc v mestu niso zaznali. Podobno poudarja predsednik društva Stigma Borut Bah, ki opozarja, da se takšne droge sicer lahko pojavijo, a pogosto hitro izginejo s trga, če med uporabniki ne zaživijo.

Strokovnjaki opozarjajo, da se črni trg nenehno prilagaja in ustvarja nove substance, ki so za uporabnike pogosto še bolj tvegane. Zato poudarjajo pomen testiranja drog, varnih prostorov za uživanje ter dostopa do naloksona, ki lahko prepreči smrtna predoziranja. Policija medtem krepi nadzor na kritičnih območjih mesta in sodeluje z mestnim redarstvom pri preprečevanju ulične kriminalitete.