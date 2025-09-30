Trebanjski policisti 40-letniku zasegli 2,5 kilograma marihuane, kokain in denar #foto

Trebanjski policisti so pred tednom dni v hiši 40-letnika na območju Trebnjega izvedli hišno preiskavo. V njej so odkrili 2,5 kilograma posušene marihuane, nekaj kokaina in 10.650 evrov, za katere sumijo, da izvirajo iz preprodaje prepovedanih drog. Denar so skupaj z drogo zasegli.