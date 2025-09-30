Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Torek,
30. 9. 2025,
11.11

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
kokain prepovedane droge marihuana Policijska uprava Novo mesto policija

Torek, 30. 9. 2025, 11.11

1 ura

Trebanjski policisti 40-letniku zasegli 2,5 kilograma marihuane, kokain in denar #foto

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Prepovedane droge | Foto Policijska uprava Novo mesto

Foto: Policijska uprava Novo mesto

Trebanjski policisti so pred tednom dni v hiši 40-letnika na območju Trebnjega izvedli hišno preiskavo. V njej so odkrili 2,5 kilograma posušene marihuane, nekaj kokaina in 10.650 evrov, za katere sumijo, da izvirajo iz preprodaje prepovedanih drog. Denar so skupaj z drogo zasegli.

Vzorce zaseženih snovi bodo policisti posredovali v analizo. Po potrditvi, da gre dejansko za prepovedano drogo, bo policija na tožilstvo podala kazensko ovadbo za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Fotogalerija
1
 / 5
Prometna nesreča
Novice Huda prometna nesreča: 28-letni voznik v bolnišnici podlegel poškodbam
policija, policijsko vozilo
Novice Na cesti ugasnilo še eno življenje: 26-letnik umrl zaradi hudih poškodb
Električni skiro. Nesreča.
Novice 45-letni voznik e-skiroja trčil v potopni valj in je v smrtni nevarnosti
Ropar. Tat. Kraja. Pištola. Grožnja. Grožnje. Nož. Vlom.
Novice Starejši moški zapustil zavod in se kasneje vrnil z orožjem
kokain prepovedane droge marihuana Policijska uprava Novo mesto policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.