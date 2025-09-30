Torek, 30. 9. 2025, 11.11
Trebanjski policisti 40-letniku zasegli 2,5 kilograma marihuane, kokain in denar #foto
Trebanjski policisti so pred tednom dni v hiši 40-letnika na območju Trebnjega izvedli hišno preiskavo. V njej so odkrili 2,5 kilograma posušene marihuane, nekaj kokaina in 10.650 evrov, za katere sumijo, da izvirajo iz preprodaje prepovedanih drog. Denar so skupaj z drogo zasegli.
Vzorce zaseženih snovi bodo policisti posredovali v analizo. Po potrditvi, da gre dejansko za prepovedano drogo, bo policija na tožilstvo podala kazensko ovadbo za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.