Starejši moški zapustil zavod in se kasneje vrnil z orožjem

Zgodaj zjutraj so mariborske policiste obvestili, da je skušal v enega od zavodov v okolici Maribora vstopiti starejši uporabnik zavoda, ki ga je pred tem zapustil. Zaposleni so policiji javili, da naj bi v rokah držal orožje, naj pa ne bi nikomur grozil ali kogarkoli neposredno ogrožal.

Policisti, ki so po obvestilu odšli na kraj dogodka, so pri moškem res našli orožje in mu ga zasegli.

Ugotovili so, da ustreznih dovoljenj za orožje nima, zato bodo zanj uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil zakona o orožju.

S Policijske uprave Maribor so še sporočili, da glede nabave orožja še ugotavljajo morebitne znake kaznivega dejanja.