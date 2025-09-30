Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Torek,
30. 9. 2025,
10.18

21 minut

Starejši moški zapustil zavod in se kasneje vrnil z orožjem

Na. R.

Moški je potreboval zdravstveno pomoč, zato so ga s kraja dogodka odpeljali, so še sporočili mariborski policisti. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Zgodaj zjutraj so mariborske policiste obvestili, da je skušal v enega od zavodov v okolici Maribora vstopiti starejši uporabnik zavoda, ki ga je pred tem zapustil. Zaposleni so policiji javili, da naj bi v rokah držal orožje, naj pa ne bi nikomur grozil ali kogarkoli neposredno ogrožal.

Policisti, ki so po obvestilu odšli na kraj dogodka, so pri moškem res našli orožje in mu ga zasegli. 

Ugotovili so, da ustreznih dovoljenj za orožje nima, zato bodo zanj uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil zakona o orožju. 

S Policijske uprave Maribor so še sporočili, da glede nabave orožja še ugotavljajo morebitne znake kaznivega dejanja.

policija zdravje starejši pištola Maribor
