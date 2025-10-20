Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so 19. septembra 2025 na območju Rudnika obravnavali dogodek, v katerem je na tirih pri trčenju z vlakom umrla ženska. Identitete umrle še niso ugotovili, zato prosijo za pomoč.

Gre za žensko, staro od 30 do 40 let, srednje postave, visoko 160 centimetrov, daljših temnejših las.

V času dogodka je bila oblečena v črne pajkice, temnejšo jakno s kapuco s karirastim vzorcem in bordo rdečo majico. Obuta je bila v zeleno-bele športne copate s kvadratnim vzorcem. Na roki je imela uro rumene barve, poleg nje pa so našli tudi korekcijska očala s svetlomodrim kovinskim okvirjem.

"Prosimo vse, ki bi karkoli vedeli o umrli osebi oziroma bi jo prepoznali po opisu ali predmetih, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na (01) 470 09 60, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so navedli pri Policijski upravi Ljubljana.