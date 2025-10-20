Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
12.51

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 12.51

1 ura, 14 minut

Policija ženske, ki je umrla pri trčenju z vlakom, še ni identificirala #foto

Avtor:
Na. R.

ženska, vlak, trčenje, smrt, identiteta, iskalna akcija | Policija išče kakršnekoli informacije, ki bi razkrile identiteto umrle. | Foto PU Ljubljana

Policija išče kakršnekoli informacije, ki bi razkrile identiteto umrle.

Foto: PU Ljubljana

Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so 19. septembra 2025 na območju Rudnika obravnavali dogodek, v katerem je na tirih pri trčenju z vlakom umrla ženska. Identitete umrle še niso ugotovili, zato prosijo za pomoč.

Gre za žensko, staro od 30 do 40 let, srednje postave, visoko 160 centimetrov, daljših temnejših las.

V času dogodka je bila oblečena v črne pajkice, temnejšo jakno s kapuco s karirastim vzorcem in bordo rdečo majico. Obuta je bila v zeleno-bele športne copate s kvadratnim vzorcem. Na roki je imela uro rumene barve, poleg nje pa so našli tudi korekcijska očala s svetlomodrim kovinskim okvirjem.

ženska, vlak, trčenje, smrt, identiteta, iskalna akcija | Foto: PU Ljubljana Foto: PU Ljubljana ženska, vlak, trčenje, smrt, identiteta, iskalna akcija | Foto: PU Ljubljana Foto: PU Ljubljana

"Prosimo vse, ki bi karkoli vedeli o umrli osebi oziroma bi jo prepoznali po opisu ali predmetih, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na (01) 470 09 60, pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so navedli pri Policijski upravi Ljubljana. 

