Bo grozljiva tragedija na tirih končno dobila epilog?

V Grčiji se bo marca prihodnje leto začelo dolgo pričakovano sojenje v zvezi z najhujšo železniško nesrečo v državi, v kateri je leta 2023 umrlo 57 ljudi. Sojenje se bo začelo 23. marca, je povedal vir tožilstva v Larisi.

Tožilstvo v tem osrednjem grškem mestu je zahtevalo sojenje 36 ljudem, vključno z železniškimi direktorji in vodjo postaje, ki je bil v noči nesreče 28. februarja 2023 na dolžnosti. Soočajo se z več obtožbami, vključno z ubojem iz malomarnosti, navaja AFP.

Kraj, kjer se je zgodila tragična železniška nesreča. Foto: Guliverimage

Grozi jim do 20 let zapora

Med sojenimi so tudi nekdanji predsednik Regulativnega organa za železnice, nekdanji direktor železniškega podjetja OSE, odgovorno za vzdrževanje omrežja, in visoki uradnik ministrstva za promet. Grozi jim do 20 let zaporne kazni.

Sodišče bo zaradi manjših kaznivih dejanj preganjalo tudi dva direktorja italijanskega železniškega podjetja Hellenic Train. Ločeno se bosta pred posebnim sodiščem soočila tudi dva politika, vključno z nekdanjim ministrom za promet, a se soočata le z obtožbami zaradi prekrškov.

Grki so šli zaradi domnevnega zavlačevanja grških oblasti pri preiskavi nesreče večkrat na ulice. Foto: Guliverimage

Umrlo je kar 57 ljudi

V trčenju potniškega in tovornega vlaka v bližini mesta Larisa je pred dvema letoma umrlo 57 ljudi, večina mladih študentov. Vlaka sta čelno trčila, potem ko sta pred tem 12 minut vozila na istem tiru. Tragedija je sprožila delavske stavke in na stotine protestov v Grčiji in tujini, na katerih so obsodili neuspeh države pri ustrezni preiskavi nesreče.

Eden od vlakov, udeleženih v nesreči, novembra 2023. Foto: Guliverimage