V trčenju vlaka umrlo sedem slonov

Potniški vlak je v zvezni državi Assam na severovzhodu Indije trčil v čredo slonov, pri čemer je na kraju nesreče umrlo sedem slonov, eden pa je bil poškodovan, so danes sporočile indijske oblasti. V trčenju, ki je povzročilo tudi iztirjenje petih vagonov, ni bil poškodovan noben potnik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vlak je bil na poti v New Delhi, nesreča pa se je zgodila zunaj območij, kjer so indijske oblasti uvedle t. i. koridorje za slone. Na teh območjih, kjer živijo večje populacije slonov, velja omejitev hitrosti.

Strojevodja naj bi po navedbah indijskih železnic ob zaznavi slonov začel zasilno zavirati, a se je trčenje zgodilo, preden bi se vlak lahko ustavil, navaja AFP.

Slone silijo, da se selijo na obljudena območja

V zvezni državi Assam živi več kot štiri tisoč od približno 22 tisoč divjih slonov v Indiji. Krčenje gozdov in gradbeni projekti v bližini njihovih življenjskih okolij slone silijo, da se pri iskanju hrane selijo na obljudena območja, kar pogosto privede do srečanj z ljudmi.

Po podatkih indijskih oblasti je med letoma 2023 in 2024 v Indiji zaradi napadov slonov umrlo 629 ljudi.