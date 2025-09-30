Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
30. 9. 2025,
9.23

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Natisni članek

Natisni članek
Ljubljana policija ograja drevo trčenje avtomobil voznik cesta nesreča nesreča

Torek, 30. 9. 2025, 9.23

1 ura, 18 minut

Na cesti ugasnilo še eno življenje: 26-letnik umrl zaradi hudih poškodb

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
policija, policijsko vozilo | Poškodbe so bile za moškega žal usodne. | Foto STA

Poškodbe so bile za moškega žal usodne.

Foto: STA

Ponoči je na cesti med Vrhniko in Logatcem v prometni nesreči umrl 26-letni voznik osebnega vozila, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave. Poškodbe ob trku so bile prehude.

Nesreča se je na omenjeni cesti zgodila okoli 2. ure.

Policisti so ugotovili, da je 26-letni voznik zaradi vožnje preblizu robu zapeljal s ceste in trčil v odbojno ograjo, nato pa še v drevesa ob cesti.

Pri tem se je voznik tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

American Airlines
Novice V pristajalnem podvozju odkrili mrtvega slepega potnika
Ljubljana policija ograja drevo trčenje avtomobil voznik cesta nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.