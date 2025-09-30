Na cesti ugasnilo še eno življenje: 26-letnik umrl zaradi hudih poškodb

Ponoči je na cesti med Vrhniko in Logatcem v prometni nesreči umrl 26-letni voznik osebnega vozila, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave. Poškodbe ob trku so bile prehude.

Nesreča se je na omenjeni cesti zgodila okoli 2. ure.

Policisti so ugotovili, da je 26-letni voznik zaradi vožnje preblizu robu zapeljal s ceste in trčil v odbojno ograjo, nato pa še v drevesa ob cesti.

Pri tem se je voznik tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.