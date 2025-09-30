V pristajalnem podvozju odkrili mrtvega slepega potnika

V nedeljo zjutraj so v pristajalnem podvozju letala American Airlines v Charlottu v Severni Karolini našli truplo slepega potnika, primer pa zdaj preiskuje policija.

Truplo na letalu so odkrili kmalu po tem, ko je priletelo iz Evrope in so na njem po pristanku opravljali vzdrževalna dela.

Po navedbah policije v Charlottu so osebo, katere identiteta in ozadje še nista znana, na kraju nesreče razglasili za mrtvo. Tiskovni predstavnik American Airlines je potrdil, da letalska družba sodeluje s policijo, še poroča CNN.

"Novica nas je globoko užalostila. Ustrezno bomo sodelovali v preiskavi policijskega oddelka Charlotte-Mecklenburg," so pri American Airlines zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da letališče nemoteno deluje naprej.

Izjemno nevarno, a najpogostejše skrivališče

Skrivanje v prostoru za pristajalna kolesa je, kljub veliki nevarnosti, najpogostejši način potovanja slepih potnikov. Po podatkih Zvezne uprave za letalstvo iz leta 2019 je več kot 77 odstotkov ljudi, ki so poskušali potovati na ta način, umrlo.

Nedeljski incident je zadnji v nizu takšnih nesreč v zadnjih letih, kar vzbuja zaskrbljenost glede varnosti letalskih prevoznikov. Pred dobrim tednom so v Indiji našli 13-letnega afganistanskega dečka, ki se je skrival v podvozju letala na poletu iz Kabula v Delhi, ki je trajal približno 90 minut. Januarja so v kolesnem prostoru letala družbe JetBlue, ki je letelo iz New Yorka na Florido, našli dva mrtva človeka, le dva tedna prej pa so truplo v podvozju našli na poletu United Airlines iz Chicaga na Maui.