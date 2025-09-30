Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
30. 9. 2025,
8.54

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vzdrževanje nevarnost slepi potnik preiskava nesreča nesreča letalo American Airlines

Torek, 30. 9. 2025, 8.54

7 minut

V pristajalnem podvozju odkrili mrtvega slepega potnika

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
American Airlines | Podatki o tovrstnih incidentih so skrb vzbujajoči. Velika večina jih v takšnem skrivališču ne preživi. | Foto Gulliverimage

Podatki o tovrstnih incidentih so skrb vzbujajoči. Velika večina jih v takšnem skrivališču ne preživi.

Foto: Gulliverimage

V nedeljo zjutraj so v pristajalnem podvozju letala American Airlines v Charlottu v Severni Karolini našli truplo slepega potnika, primer pa zdaj preiskuje policija.

Truplo na letalu so odkrili kmalu po tem, ko je priletelo iz Evrope in so na njem po pristanku opravljali vzdrževalna dela.

Po navedbah policije v Charlottu so osebo, katere identiteta in ozadje še nista znana, na kraju nesreče razglasili za mrtvo. Tiskovni predstavnik American Airlines je potrdil, da letalska družba sodeluje s policijo, še poroča CNN.

"Novica nas je globoko užalostila. Ustrezno bomo sodelovali v preiskavi policijskega oddelka Charlotte-Mecklenburg," so pri American Airlines zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da letališče nemoteno deluje naprej.

Izjemno nevarno, a najpogostejše skrivališče

Skrivanje v prostoru za pristajalna kolesa je, kljub veliki nevarnosti, najpogostejši način potovanja slepih potnikov. Po podatkih Zvezne uprave za letalstvo iz leta 2019 je več kot 77 odstotkov ljudi, ki so poskušali potovati na ta način, umrlo.

Nedeljski incident je zadnji v nizu takšnih nesreč v zadnjih letih, kar vzbuja zaskrbljenost glede varnosti letalskih prevoznikov. Pred dobrim tednom so v Indiji našli 13-letnega afganistanskega dečka, ki se je skrival v podvozju letala na poletu iz Kabula v Delhi, ki je trajal približno 90 minut. Januarja so v kolesnem prostoru letala družbe JetBlue, ki je letelo iz New Yorka na Florido, našli dva mrtva človeka, le dva tedna prej pa so truplo v podvozju našli na poletu United Airlines iz Chicaga na Maui. 

Kenija
Novice Truplo slepega letalskega potnika padlo sredi Londona
Novice V podvozju letala našli truplo mladeniča
vzdrževanje nevarnost slepi potnik preiskava nesreča nesreča letalo American Airlines
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.