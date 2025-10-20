Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
15.31

Najboljši možje se rodijo v teh znamenjih

ljubezen, par, zakon

Foto: Shutterstock

Nekateri znaki horoskopa imajo prirojene lastnosti, zaradi katerih so izvrstni možje - potrpežljivost, občutek odgovornosti in sposobnost, da ljubijo brez zadržkov. Čeprav je vsaka zveza drugačna, pa obstajajo znamenja, ki izstopajo po stabilnosti in predanosti v zakonu.

Bik

Biki so znani po svoji prizemljenosti in zanesljivosti, zaradi katerih so idealni partnerji za dolgotrajen odnos. V zakonu dajejo prednost varnosti in stabilnosti ter se trudijo ustvariti dom, v katerem se počutijo mirno in ljubljeno. Njihova predanost je neuklonljiva - ko se obvežejo, ostanejo zvesti ne glede na vse. Včasih so trmasti, toda vse spore rešijo mirno in potrpežljivo.

Rak

Raki so izjemno skrbni in čustveno dostopni, zaradi česar veljajo za zelo pozorne partnerje. Njihova največja moč je sposobnost sočustvovanja in intuitivnega občutka za potrebe drugih. V zakonu se posvetijo družini in so pripravljeni dati vse od sebe, da bi obdržali skladnost in bližino. Včasih so celo preveč skrbni, a to izvira iz njihove želje, da bi zaščitili svoje ljubljene.

Kozorog

Kozorogi so resni in odgovorni, a tudi neverjetno zanesljivi, ko gre za ljubezen in družino. V zakonu temeljijo na predanosti in praktičnosti, verjamejo v trud, stabilnost in vzajemno spoštovanje. Čeprav čustva le redko odkrito kažejo, pa se njihovo ljubezen opazi prek dejanj in doslednosti. Cenijo predanost in trud, v odnosu pa so vedno v oporo svojim ljubljenim.

Preverite svoj današnji horoskop.

