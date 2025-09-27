Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Sobota,
27. 9. 2025,
13.03

astrološke zanimivosti nebesna znamenja astrologija horoskop

Največji strahopetci se rodijo v teh znamenjih

strah, skrivanje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsi cenimo pogum in odločnost, a se nekateri ljudje niso pripravljeni soočiti z izzivi ali tvegati, ko bi bilo treba. Raje se držijo v ozadju, izogibajo konfliktom in bežijo pred težavami. Po mnenju astrologov to velja predvsem za tri znake horoskopa.

Rak

Raki so izrazito čustveni in občutljivi, zato se pogosto umaknejo pred konflikti in napetimi situacijami. Namesto da bi se soočili s težavo, se raje zavlečejo v svojo "varno cono". Njihova negotovost je posledica strahu pred zavrnitvijo in čeprav so sočutni ter skrbni, jim zmanjka poguma, ko gre za odkrit spor ali sprejemanje težkih odločitev. Zaradi tega se marsikomu zdijo strahopetni.

Ribi

Ribe so znane po sanjaštvu in pogosto bežijo pred resničnostjo, če se jim zdi pretežka. Ko naletijo na težavo, se umaknejo v svoj sanjski svet. Ker jih je strah konfliktov in sprejemanja konkretnih odločitev, dajejo vtis, da jim manjka poguma. Ne marajo soočenj in raje izberejo molk oziroma se težavam izognejo, zato se v kriznih trenutkih mnogim zdijo najšibkejše znamenje.

Tehtnica

Tehtnice ne prenašajo konfliktov in bodo storile vse, da bi se jim izognile. Njihova neodločnost in neprestano tehtanje možnosti jim pogosto preprečita, da bi prevzele odgovornost in se soočile s težavami. Ko se znajdejo v stresnih situacijah, raje počakajo, da se stvari same razrešijo, kot pa da bi se odločno odzvale. Največkrat jih zavira strah pred sprejemanjem napačnih odločitev.

Preverite svoj današnji horoskop.

astrološke zanimivosti nebesna znamenja astrologija horoskop
