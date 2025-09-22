Rethink Cities Summit 2025 v Sønderborgu združil evropske voditelje za zeleni prehod mest

Sønderborg na Danskem je 8. in 9. septembra 2025 gostil prvi Rethink Cities Summit, ki je v mesto privabil več kot sto evropskih predstavnikov mest, podjetij in strokovnjakov. Skupni cilj udeležencev je bil jasen – iskati konkretne rešitve za zeleni prehod mest in jih prenesti v prakso.

Sønderborg kot živi laboratorij

Gostiteljsko mesto se je izkazalo kot naravna izbira: prebivalci, podjetja in občina so v okviru partnerstva ProjectZero v dveh desetletjih zmanjšali emisije CO₂ za kar 75 odstotkov. Sønderborg je tako postal prepoznaven živ laboratorij, ki ponuja modele in rešitve za mesta po vsem svetu. Župan Erik Lauritzen je ob tem poudaril: "Naša odgovornost je, da navdihnemo druga mesta, kako se spopasti s podnebnimi spremembami."

Foto: Danfoss Trata

Prvi dan: ogled trajnostnih rešitev v praksi

Udeleženci so prvi dan raziskovali inovativne projekte na terenu – od energetsko učinkovitih bolnišnic in stanovanjskih naselij do prve industrijske Power-to-Gas naprave na svetu. Ogledali so si tudi električni trajekt Ellen, ki drži rekord kot trajekt z najdaljšim dosegom na električni pogon.

Foto: Danfoss Trata

Drugi dan: evropska mesta iščejo rešitve

Naslednji dan so v ospredje stopila evropska mesta s svojimi izzivi in dosežki. Oslo je predstavilo elektrifikacijo gradbene mehanizacije, Helsinki pa infrastrukturo za električne tovornjake. Šest drugih mest je razpravljalo o svojih konkretnih izzivih, pri čemer so skupaj oblikovali rešitve, ki jih bodo lahko vključili v svoje lokalne strategije.

Foto: Danfoss Trata

Navdih za prihodnost

Summit je dokazal, da lahko sodelovanje mest, podjetij in strokovnjakov pospeši prehod v podnebno nevtralnost. Zaključna razprava je prinesla sporočilo, ki so ga udeleženci odnesli s seboj: bodimo kot galebi – pogumni v dejanjih in velikodušni pri deljenju znanja.

Foto: Danfoss Trata

Utrinki s Summita Na dvodnevnem dogodku smo skupaj: Pozdravili več kot 100 udeležencev.

Predstavili 26 evropskih mest.

Sodelovali s podjetji in inovatorji, ki vodijo zeleni prehod.

Odkrivali napredek Sønderborga na treh terenskih ogledih.

Se učili iz uspešnih primerov evropskih mest.

Sodelovali na praktičnih delavnicah in se spopadali z izzivi urbane energetske tranzicije.

Rethink Cities Summit 2025 je tako postavil temelje za nova partnerstva, praktične rešitve in še bolj ambiciozne korake pri zeleni preobrazbi evropskih mest.

















