Znebite se proteze: zobni implantati za popolno obnovo nasmeha

Predstavljajte si običajen dan čez nekaj let. Ste v družbi prijateljev, smejete se, naročite najljubšo hrano v restavraciji. Brez pomisleka ugriznete v jabolko. Brez zadrege se smejete na fotografiji. Brez skrbi se pogovarjate z ljudmi – ker vas nič več ne ovira. Takšen vsakdan se začne z eno samo odločitvijo: da že danes poskrbite za svoj nasmeh.

Na drugi strani si lahko predstavljate povsem drugačno prihodnost. Takšno, kjer ste ob vsakem obroku previdni. Kjer razmišljate, ali se bo proteza premaknila, ali vam bo med pogovorom izpadla. Ko ne jeste tega, kar imate radi, ko se v družbi ne nasmehnete iskreno – pa ne zato, ker ne bi želeli, ampak ker vas skrbi, da zobna proteza ni dobro fiksirana.

To nista dve skrajnosti, pač pa dve zelo resnični poti. Odločitev, po kateri boste hodili, je povsem vaša. Zobje niso samo estetski detajl. So del identitete, udobja, samozavesti in zdravja. In danes vam ni treba več izbirati med kompromisi.

Ortoimplant DENTAL SPA ustvarjajo zgodbe, v katerih ljudem vračajo nasmeh. Z najsodobnejšimi metodami, osebnim pristopom, občutkom in razumevanjem. In prav ta trenutek je lahko začetek vaše nove zgodbe. ustvarjajo zgodbe, v katerih ljudem vračajo nasmeh. Z najsodobnejšimi metodami, osebnim pristopom, občutkom in razumevanjem. In prav ta trenutek je lahko začetek vaše nove zgodbe.

Spoznajte Ortoimplant DENTAL SPA na sejmu v Komendi! Od 3. do 5. oktobra 2025 bo ekipa Ortoimplant DENTAL SPA prisotna na sejmu v Komendi. Obiščite jih in izkoristite priložnost za osebni pogovor o napredni implantologiji, fiksnih rešitvah za brezzobost in celostnem Dental SPA pristopu, ki omogoča hitro in varno pot do novega nasmeha. Na voljo vam bodo za vsa vprašanja, strokovne nasvete in predstavitev inovativnih terapij.

Prihodnost zobozdravstva je že tukaj

Zobne proteze niso več edina rešitev za brezzobost. Zobozdravstvena medicina je v zadnjih letih doživela izjemen napredek na področju implantologije. Tako danes obstajajo rešitve, ki omogočajo popolno obnovo nasmeha tudi v primerih, ki so bili včasih označeni kot nerešljivi.

Ena takšnih metod je All-on-4, ki je postala zlati standard sodobne implantologije. Gre za metodo, kjer je celoten zobni lok pritrjen na štiri (ali več) strateško nameščene implantate, kar zagotavlja stabilnost, estetiko in naraven občutek, torej brez proteze, brez premikanja, brez nelagodja.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Pri zobeh čas ni vaš zaveznik

Če se soočate z brezzobostjo in nosite snemljivo zobno protezo, dobro poznate občutek skrivanja svojega nasmeha, previdnosti ob tem, ko jeste ali govorite. Dobro je tudi vedeti, da pri zobeh čas ni vaš zaveznik. Čakanje pomeni izgubo kosti, zahtevnejše posege, večje stroške in več stresa. Vsak mesec odlašanja lahko pomeni dodatni kompromis, ki bi ga lahko preprečili.

V Ortoimplant DENTAL SPA pristopajo k vsakemu pacientu individualno. V ospredju ni le terapija, ampak človek. Njegove želje, strahovi, omejitve in cilji.

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški implantolog, ki letno opravi 600 implantoloških posegov in več kot 300 kirurških intervencij All-on-4. Prvi na Hrvaškem je začel nameščati proteze All-on-4, zigomatične implantate in subperiostalne implantate. Gre za vsadke, ki omogočajo vstavitev fiksne proteze osebi, ki je povsem brezzoba ali ima pomanjkljivo čeljustno kost. V njegovi ordinaciji je bilo že več tisoč slovenskih pacientov. Foto: Jan Lukanović

All-on-4 je zlati standard pri celostni obnovi zob

Metoda All-on-4 predstavlja enega največjih prebojev v sodobni implantologiji. Gre za postopek, pri katerem celoten zobni lok stoji na štirih implantatih. Dva sta vstavljena naravnost, druga dva pa pod kotom, kar zagotavlja stabilnost tudi pri pacientih z zmanjšano kostno maso.

S to rešitvijo pacient prejme fiksne, estetsko dovršene in popolnoma funkcionalne zobe. Postopek je hiter, natančen in praviloma brez večjih zapletov. V mnogih primerih pacienti že v nekaj urah po posegu zapustijo kliniko z novim nasmehom in takojšnjo možnostjo normalnega prehranjevanja.

S tem postopkom so pomagali že tisočim pacientom, tudi tistim, ki so leta nosili protezo, živeli z bolečinami ali pa jim je bilo rečeno, da zaradi pomanjkanja kosti implantati zanje niso mogoči. V tej kliniki prisluhnejo vsakemu pacientu in najdejo rešitev tudi tam, kjer je drugi ne vidijo.

Poleg metode All-on-4 ponujajo tudi druge napredne rešitve, med njimi subperiostalne, zigomatične, pterigoidne in transnazalne implantate. To so vse rešitve, ki omogočajo varno in trajno vstavitev fiksnih zob tudi v najzahtevnejših primerih.

Ko klasična implantacija ni več dovolj

V mnogih primerih je metoda All-on-4 povsem zadostna. A obstajajo tudi pacienti, ki so zaradi dolgotrajne brezzobosti, napredovale parodontoze ali ponavljajočih se kirurških posegov izgubili že toliko čeljustne kosti, da klasična implantacija preprosto ni več mogoča.

V Ortoimplant DENTAL SPA imajo tudi za takšne primere rešitev, pri čemer uporabljajo napredne implantološke tehnike:

zigomatični implantati, ki se zasidrajo v kost ličnice,

pterigoidni implantati, ki se pritrdijo globoko v zadnji del zgornje čeljusti,

transnazalni implantati, ki potekajo skozi sinusne predele,

in subperiostalni implantati, ki se ne vstavijo v kost, temveč se kot kovinski okvir namestijo na kost in pritrdijo s posebnimi vijaki.

Gre za tehnološko zahtevnejši rešitve, a po izkušnjah klinike Ortoimplant DENTAL SPA prinašajo stabilnost, estetiko in dolgoročno uspešnost tudi tam, kjer je bila kost že skoraj popolnoma izgubljena.

Foto: Pexels

Dr. Zdenko Trampuš je na Hrvaškem pionir teh metod. Svoje znanje nadgrajuje več kot 32 let in je med redkimi strokovnjaki v regiji, ki tovrstne posege izvaja rutinsko, tudi z izjemnimi uspehi pri pacientih iz Slovenije. Njegovo znanje pa zdaj nadgrajuje še nova generacija, nedavno se je kliniki pridružil dr. Martin Trampuš. Njihova družinska zgodba ni le zgodba klinike, ampak vizija, ki se prenaša naprej – z empatijo, visoko strokovnostjo in premium izkušnjo. Naročite se na specialistični pregled.

Pozabite na neprijetne vonjave, zvoke, strah in stres pri zobozdravniku:

Pristop k zdravljenju, ki presega klasično zobozdravstvo

Poleg vrhunskih implantoloških metod Ortoimplant DENTAL SPA ponuja tudi nekaj, kar presega klasično zobozdravstvo – protokol Dental SPA. Gre za celostni pristop k zdravljenju, kjer je poleg strokovnosti v ospredju tudi dobro počutje pacienta. Pomemben del tega je HBOT – hiperbarična kisikova terapija, ki pospeši celjenje, okrepi telo in zmanjša vnetja. To terapijo vključujejo v svoj standardni protokol.

HBOT – nov standard v protokolu Ortoimplant DENTAL SPA:

Vsak pacient, ki obišče Ortoimplant DENTAL SPA, prejme popolnoma personaliziran pristop. Od začetne diagnostike, načrtovanja terapije, izvedbe kirurškega posega, do estetske rekonstrukcije in okrevanja. Celoten postopek je načrtovan in izveden glede na potrebe posameznika.

Foto: Pexels

Tudi po koncu zdravljenja se zgodba ne konča. Vsakih šest mesecev ali enkrat letno so pacienti vabljeni na redne preglede, kjer se spremlja stanje implantatov, mostičkov in celotne ustne votline.

