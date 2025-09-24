Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda, 24. 9. 2025, 21.05

43 minut

Ti znaki horoskopa ne znajo lagati

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Iskrenost ni vrlina, s katero bi se lahko pohvalil vsakdo. Nekaterim ljudem gredo male laži lažje z jezika kot drugim, za te znake horoskopa pa velja, da resnice preprosto ne morejo skrivati.

Oven

Ovni slovijo po svoji neposrednosti in močni potrebi, da vedno izrečejo tisto, kar mislijo. Njihova odprtost pogosto zveni precej grobo, a prav zaradi tega so ljudje, na katere lahko vedno računate, ko želite slišati resnico. Ne znajo in nočejo igrati, zato se laži preprosto ne ujemajo z njihovo osebnostjo.

Strelec

Strelci so veliki idealisti in ljubitelji svobode, ki po njihovem mnenju temelji na iskrenosti. Skrivanje resnice se jim zdi kot postavljanje ovir na pot. Prepričani so, da je iskren pogovor najboljša pot k razumevanju in rasti, zato se k lažem ne zatekajo niti takrat, ko vedo, da bi jim prinesle kakšno korist.

Devica

Device cenijo jasnost in logiko, zato je laganje zanje nekaj nenaravnega. Njihova potreba po resnici izvira iz želje, da bi bilo vse urejeno in transparentno. Ko komunicirajo, skušajo biti čim bolj natančne in točne, zato se vedno potrudijo, da nanizajo le resnična dejstva, ne pa polepšanih različic resnice.

Vodnar

Vodnarji imajo izrazit občutek za pravičnost in avtentičnost. Ne prenašajo pretvarjanja in laži, ker so prepričani, da ima vsakdo pravico poznati resnico. Njihova iskrenost je tako brutalna, da včasih ljudi preseneti, po drugi strani pa so ravno zaradi nje edinstveni in zanesljivi v vsakem položaju.

