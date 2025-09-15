Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
17.13

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop kozorog horoskop rak horoskop devica horoskop horoskop

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 17.13

1 ura, 5 minut

Najbolj skromni ljudje se rodijo v teh znamenjih

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
ženska, dekle | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Skromnost astrologi povezujejo z znaki horoskopa, ki ne zahtevajo priznanj, čeprav so njihovi dosežki pogosto veliki. To so nevsiljivi, a zanesljivi ljudje, ki svojo vrednost kažejo z dejanji, ne z besedami.

Devica

Device so znane po tem, da neumorno delajo, a za svoj trud redko pričakujejo pohvalo. Njihova skromnost izvira iz prepričanja, da bi vsako stvar lahko še izboljšale, zato redko izpostavljajo svoje uspehe. Raje bodo pomagale drugim, kot pa govorile o lastnih zaslugah. Čeprav ne dobivajo veliko priznanj, pa njihovo delo govori samo zase.

Rak

Raki so čustveni in skrbni, svojo moč pa izražajo s podporo najbližjim. Ne zahtevajo pozornosti niti priznanj, ampak jim je pomembno, da so ljudje okoli njih srečni. Njihova skromnost izvira iz njihove nesebičnosti in želje, da bi se vsi počutili ljubljene in varne. Pogosto delujejo iz zakulisja, obenem pa bi bilo marsikaj brez njih neizvedljivo.

Kozorog

Kozorogi so ambiciozni, a svoje uspehe le redko pospremijo s hvalisanjem. Skromni so, ker vedo, koliko truda je potrebnega, da bi nekaj dosegli, ob tem pa se jim zdi nepotrebno to izpostavljati. Svojo avtoriteto gradijo z doslednostjo in disciplino, ne pa zaradi potrebe po pozornosti. Tudi ko dosežejo kaj velikega, ostanejo z nogami trdno na tleh.

Preverite svoj dnevni horoskop.

ljubezen, zveza, par
Trendi V teh znakih se rodijo najboljši ljubimci
govorice, opravljanje
Trendi Ti znaki horoskopa so najhujši opravljivci
nered, pospravljanje
Trendi Astrološki packi: to so najbolj neurejeni znaki horoskopa
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop kozorog horoskop rak horoskop devica horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.