Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Torek,
26. 8. 2025,
20.07

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop ribi horoskop strelec horoskop tehtnica horoskop lev horoskop horoskop

Torek, 26. 8. 2025, 20.07

1 ura, 8 minut

Ljudje, rojeni v teh znakih, delajo vse po liniji najmanjšega odpora

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
pisarna | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje so prepričani, da jim v življenju pripada vse najboljše, čeprav sami v nič ne vložijo pretiranega truda. So mojstri, ko si je treba zamisliti uspeh, a nato želijo preskočiti vse korake, ki vodijo do njega. Običajno se takšni ljudje rodijo v enem od teh nebesnih znamenj.

Lev

Levi so trdno prepričani, da si zaslužijo le najboljše, ne da bi morali to podkrepiti z argumenti. Komplimenti, pozornost in priznanja se jim zdijo samoumevni, zato neredko pričakujejo, da bo vse to prišlo samo od sebe. Res je, da s svojo karizmo pritegnejo veliko dobrega, sami pa se le redko za kaj potrudijo.

Tehtnica

Tehtnice so bitja estetike, ki obožujejo skladnost in lepoto. Obenem so prepričane, da si zaslužijo prijetno in udobno življenje, a se le redko potrudijo, da bi si ga same ustvarile. Namesto tega čakajo in upajo, da bodo okoliščine ali pa drugi ljudje njihov svet oblikovali tako, kot so si one zamislile.

Strelec

Strelci so večni optimisti in zato so prepričani, da jim bo življenje vedno odprlo vrata, ki bodo vodila k uspehu in napredku. S tem pozitivnim pristopom res pogosto dobijo sijajne priložnosti, težava je le v tem, da jim primanjkuje osredotočenosti in zato zamudijo možnost, da bi uresničili svoje cilje.

Ribi

Ribe si zamišljajo svoje življenje v najlepših barvah mavrice ter so iskreno prepričane, da si zaslužijo pravljično ljubezen in popolne življenjske okoliščine. V kruti resničnosti pa pogosto ne storijo dovolj, da bi to tudi uresničile. Njihova domišljija je neizčrpna, a brez konkretnega truda vse ostane le v sanjah.

Preverite svoj dnevni horoskop.

morje, selfie
Trendi Rojeni za samsko življenje: ti znaki nočejo resne zveze
vožnja, avtomobil, voznica
Trendi Ljudje, rojeni v teh znamenjih, so najboljši vozniki
mama, hčerka, otrok, starševstvo
Trendi Kakšen starš ste? To o vas pravi horoskop.

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop ribi horoskop strelec horoskop tehtnica horoskop lev horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.