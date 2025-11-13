Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pari horoskopa, ki jim je usojeno biti skupaj

ljubezen, zveza, par | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Se vam je kdaj zgodilo, da ste z nekom že ob prvem srečanju občutili globoko povezanost, kot da se poznata že celo življenje? V astrologiji take zveze veljajo za srečanje duš (in nebesnih znamenj), ki jim je usojeno, da se najdejo.

Oven in tehtnica

Oven, ognjeni pionir, in tehtnica, diplomata zodiaka, na prvi pogled delujeta kot popolno nasprotje, a se prav v tej različnosti skriva njuna karmična moč. Oven tehtnico nauči, kako se postaviti zase in delovati odločno, tehtnica pa ovnu pokaže, da so pomembni kompromisi, sodelovanje in razumevanje vseh vpletenih strani. Njun odnos je ples ognja in zraka, strasti in harmonije. 

Rak in kozorog

Čustveni rak, vladar doma in družine, svojo sorodno dušo najde v ambicioznem in stabilnem kozorogu. Njuna karmična povezanost temelji na grajenju varnosti – rak nudi čustveno zatočišče, kozorog pa materialno in strukturno stabilnost. Kozorog se ob raku nauči, kako se sprostiti in pokazati svojo nežno plat, rak pa pri kozorogu dobi moč in disciplino, da sanje spremeni v resničnost.

Lev in vodnar

Kraljevski lev živi za oder in izražanje osebnosti, nekonvencionalni vodnar je vizionar, ki razmišlja kolektivno, skupaj pa tvorita eno najbolj dinamičnih zvez v zodiaku. Njuna privlačnost je eksplozivna in intelektualno stimulativna. Lev je srce, vodnar je um, skupaj pa predstavljata ustvarjalno silo, ki lahko spremeni svet, če se naučita, kako individualno strast uporabiti za obče dobro.

Škorpijon in bik

Ko se združita intenzivni škorpijon in čutni bik, svet obstane. To je zveza z globoko fizično in čustveno privlačnostjo, srečanje duš, ki se nagonsko prepoznata. Oba cenita predanost, varnost in globoko intimnost. Bik škorpijona uči, kako uživati v malih življenjskih užitkih, škorpijon pa medtem biku pomaga, da se sooči z globokimi čustvi in sprejme preobrazbo, ki jo ta prinašajo.

Preverite svoj današnji horoskop.

