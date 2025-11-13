Prepoznavni slovenski pevec je sporočil, da je umrl njegov biološki oče, s katerim sicer ni bil v stikih, a je ob novici o izgubi kljub temu začutil praznino.

Damjan Murko je v preteklosti že odkrito spregovoril o tem, da si z biološkim očetom ni blizu, ta naj bi njegovo mamo zapustil še med nosečnostjo, veliko pristnejši odnos pa je nato oblikoval s svojim očimom.

Zdaj pa je Murko na družbenih omrežjih sporočil, da je njegov biološki oče umrl. "Človek, s katerim nisva hodila po isti poti," je zapisal, "a ne glede na to, kako obrnem, me brez njega preprosto ne bi bilo. V meni je del njega, del njegove zgodbe, njegovega značaja, morda tudi njegovih napak. In danes, ko ga ni več, čutim praznino, ki je drugačna od vseh, ki sem jih kdajkoli občutil."

"Vsak je šel svojo pot, vsak s svojim ponosom, s svojo bolečino, s svojo tišino. Včasih življenje preprosto ne postavi ljudi blizu, ampak jih razdeli, da se vsak uči na svoj način. In midva sva bila točno to. Dve duši, ki sta se enkrat davno izgubili v nesporazumih, v molku, v neizrečenih besedah," je zapis nadaljeval Murko, ob tem pa poudaril, da je očetu odpustil in ne čuti ne jeze ne razočaranja.

"Ne vem, ali bom šel za pogrebom … morda ne bom," je odkrito priznal, "a se bom poslovil – po svoje. Tiho. Ko bom sam s sabo, z mislimi, ki jih razumem samo jaz. S solzo, ki ne potrebuje občinstva. Z besedami, ki jih zdaj izgovarjam, ker jih prej nisem zmogel ali smel."