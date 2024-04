Kot je v pogovoru za Lady razkrila mama Damjana Murka, Valerija, je na sina zelo ponosna, saj je premagal številne ovire, da je danes tukaj, kjer je. "Vse najhujše stvari sem prestala z njim in verjemite mi, da ko je bolelo njega, je mene še vsaj dvakrat bolj. Mati čuti bolečino svojega edinca," je za Lady razkrila Valerija.

Dodala je, da se je kot levinja borila za njegov obstoj in svojega edinca vzgajala sama ter niti za trenutek ni pomislila, da ga ne bi obdržala. Tri leta po Damjanovem rojstvu je namreč spoznala zdajšnjega moža, Damjan pa je končno dobil očeta.

Valerija: Ko gledam svojega sina v medijih, to ni on, to je fikcija, popolnoma drugačen človek

Murkova mama je povedala, da je njen sin Damjan krasen mož in oče ter da se zaveda, kaj pomenijo družina in družinske vrednote ter zna dosledno ločevati zasebno in poslovno življenje. Razložila je tudi, kakšna je podoba Damjana zasebno in ko se pojavi v javnosti: "Popolnoma drugačna. Ko gledam svojega sina v medijih, to ni on, to je fikcija, popolnoma drugačen človek. Po obnašanju, govoru ... No, po načinu razmišljanja je iskren, pove, kot misli in kot čuti, naj bo to doma za štirimi stenami, na družinskih srečanjih ali v medijih," je še za omenjeno revijo razložila Murkova mama ter dodala, da je bil Damjan že od otroštva izjemno rad v središču pozornosti.

"Če ni bi imel karizme in intelekta ..."

Mama Damjana Murka se je dotaknila tudi posla, v katerem dela njen sin, in dodala, da se večkrat vpraša, ali vse to, kar so premagali, odtehta vso slavo in pozornost, ki jo ima njen edinec. "Pa zaključim, da je vsak posel težek, in če bi bil moj sin glasbeno in akademsko preveč nadarjen, karizme in intelekta pa ne bi imel, mislim, da ga danes ne bi prištevali na vrh popularnosti," je za Lady še povedala Valerija in zaključila, da je bolje, da se Damjan drži odrov kot izdelovanja slaščic – kar je sicer njegov poklic – saj mu gre to veliko bolje od rok.

