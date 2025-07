Zakonca Obama odkrito spregovorila o ločitvi

Barack in Michelle Obama sta se odločila dokončno ustaviti govorice o težavah v njunem zakonu, ki krožijo že nekaj časa in nikakor ne potihnejo. To sta storila v podkastu IMO, ki ga Michelle snema s svojim bratom Craigom Robinsonom, Obama pa je bil njun gost.

"Lepo vaju videti skupaj v istem prostoru," je zakoncema Obama dejal Michellin brat, na kar je ona odgovorila: "Vem, ko se kje ne pojaviva skupaj, ljudje takoj mislijo, da se ločujeva."

Barack Obama je pritegnil: "Jaz tega sploh ne opazim, dokler kdo ne omeni. Nato se le čudim in sprašujem, o čem govorijo."

Michelle je nato poudarila, da je njun zakon še vedno trden: "Niti v enem trenutku nisem pomislila, da bi nad najinim zakonom dvignila roke. Seveda so bila težka obdobja, a tudi obilica zabave in pustolovščin. Zaradi človeka, s katerim sem poročena, sem postala boljša oseba."

Foto: Guliverimage

Govorice, da je njun zakon na trhlih nogah ali da se celo že ločujeta, se v ZDA pojavljajo že leta, nazadnje zato, ker se Michelle Obama ni pojavila ob svojem možu na več javnih dogodkih, med drugim na predsedniški inavguraciji Donalda Trumpa.

O teh govoricah je Michelle Obama spomladi spregovorila tudi v podkastu z igralko Sophio Bush, kjer je dejala, da si ljudje vsako njeno odločitev, ki jo sprejme samostojno, razlagajo kot znak težav v zakonu.

"Ljudje preprosto ne morejo razumeti, kako se lahko odločam sama zase, zato so takoj menili, da se z možem ločujeva," je dejala, "ali odrasla ženska ne more sama sprejemati odločitev o sebi? Tako pač deluje naša družba. Če se nekaj ne ujema s stereotipi, takoj dobiš negativno etiketo."

Oglejte si še: