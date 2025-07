Novinarka in voditeljica Vala 202 Maruša Kerec je novico sporočila na svojem Instagram profilu, ko je objavila poročno fotografijo in jo pospremila z zapisom: "Voditeljica in novinar znanega radia dahnila usodni DA! Klikni in izvedel/a NE boš nič več od tega, kar piše v naslovu! Čudovit čas kislih kumaric vsem in lepo poletje".

Pod objavo se je vsul plaz čestitk njunih radijskih kolegov.

Maruša Kerec je dolgoletna novinarka in voditeljica na Valu 202 ter sourednica radijske oddaje Odbita do bita. Tudi Gašper Andrinek je novinar Vala 202 in od leta 2023 predsednik Društva novinarjev Slovenije.