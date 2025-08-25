Z novim šolskim letom se uveljavlja več sprememb zakona o osnovni šoli, med drugim na področju zagotavljanja varnosti in omejevanja uporabe elektronskih naprav. Na več šolah so že doslej omejevali uporabo telefonov in umikali učence iz razredov, z novo zakonodajo pa bodo to lažje utemeljili staršem. Prednost vidijo tudi v poenotenju ravnanja šol.

Kot je za STA pojasnila predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Mojca Mihelič, se s poleti sprejeto novelo zakona o osnovni šoli uzakonja tisto, k čemur so šole že dlje časa pozivale. Izpostavila je področje varnosti. Po njenih besedah so sicer imele šole že doslej v šolskih redih večinoma določeno, da lahko pregledajo denimo učenčevo torbo ali omarico, če sumijo, da so v njej nevarni predmeti, prav tako že doslej niso dovolile, da učenci "telefonarijo po šoli". A težave so se pojavile, ker so se nekateri starši pritoževali, da šola ne sme posegati v učenčeve predmete, zato v šolah pozdravljajo zakonsko podlago za to, je pojasnila Mihelič.

Na OŠ Danile Kumar, ki jo vodi, po njenih besedah velja, da morajo imeti učenci telefon, če ga prinesejo, pospravljen v šolski torbi. Ob kršitvah ga morajo odložiti v tajništvo, kamor ga lahko pridejo iskat starši.

Kolenko: V šolskem prostoru in tudi v državi smo izgubili zdravo kmečko pamet

Tudi ravnateljici OŠ Lava v Celju in OŠ Kapela, Marijana Kolenko in Andreja Strmšek, sta pojasnili, da so imeli uporabo telefonov opredeljeno v pravilih šolskega reda. Zakonske določbe, ki bodo veljale za vse šole enako, pa bodo po besedah Strmšek prispevale, da se bodo šole pri tem bolj poenotile.

Kot je pojasnila, se sicer na njihovi šoli pojavljajo obdobja, ko učenci telefone pogosteje prinašajo v šolo, a se zaradi odvzemov naveličajo. "Pomembno je dosledno ravnanje, da se telefon ob kršitvi res odvzame," je poudarila.

Kolenko je navedla, da so na njihovi šoli v preteklem šolskem letu telefon učencem vzeli sedemkrat ali osemkrat, težav s starši pa pri tem niso imeli. Po njenih besedah pa smo žal prišli do stopnje, ko mora vse pisati v zakonu: "V šolskem prostoru in tudi v državi smo izgubili zdravo kmečko pamet, ki zelo jasno pove, kaj je sprejemljivo vedenje in kaj ne."

Novela zakona o osnovni šoli uporabo elektronskih naprav dovoljuje le, če je to potrebno za izvajanje vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu z letnim delovnim načrtom, izjema je uporaba iz zdravstvenih razlogov. Elektronske naprave, ki jih prinesejo v šolo, bodo učenci odložili v za to določen prostor.

Tudi odvzem predmetov je po novem določen v noveli. Če zaposleni na šoli sumi, da učenec v šolskem prostoru uporablja elektronske naprave, poseduje prepovedane predmete (orožje, pirotehnični izdelki, alkohol, prepovedane droge, tobačni izdelki, elektronske cigarete in drugo) ali predmete, ki so lahko nevarni za življenje ali zdravje (palice, vžigalniki in drugo), učenca pozove, da te predmete izroči prostovoljno, sicer se opravi pregled osebnih predmetov. Novela ob tem določa tudi postopek pregleda in predvideva pisno poročilo o pregledu.

Novela obenem nalaga odgovornost staršem, da morajo skrbeti in izvajati nadzorstvo nad svojim otrokom, da v šolo ne prinaša stvari, ki so z zakonom, pravili šolskega reda in hišnim redom prepovedane. Tudi za spoštovanje omejitve uporabe elektronskih naprav učencev so po določbah novele odgovorni starši.

Med ukrepi za zagotavljanje varnosti v šoli novela omogoča občasne druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, tudi zunaj oddelka, in sicer za tiste učence, ki s svojim ravnanjem ovirajo izvajanje pouka ali ogrožajo zdravje in varnost sebe ali drugih.

Po besedah Mihelič so tudi doslej vedno najprej poskrbeli za varnost, če je učenec ogrožal sebe ali druge, in pouk organizirali drugače. Zdaj imajo tudi za to zakonsko podlago, se pa s tovrstnimi situacijami ne soočajo pogosto.

Tudi Kolenko je pojasnila, da so že kdaj posegli po tem ukrepu, čeprav ga zakon ni predvideval. Učenec, ki je motil izvajanje pouka, je šel denimo na svetovalni pogovor ali počakal v knjižnici.

Po pojasnilih Mihelič predvsem mlajšim učencem, ki motijo izvajanje pouka, zelo koristi nekajminutni umik iz oddelka, saj potem lažje sledijo pouku. Za starejše učence, ki bolj preizkušajo meje, pa imajo na njihovi šoli t. i. modro sobo.

Mihelič je poudarila, da je pravica otroka, da hodi v šolo in da mu mora šola to omogočiti, a lahko v skladu z novelo zanj drugače organizira pouk. Učitelj lahko po njenih besedah učenca denimo pošlje iz razreda in poda navodila, kaj naj v tem času opravi ob prisotnosti druge odrasle osebe. Prav tako lahko denimo šola v izjemnih primerih pouk za učenca ločeno organizira popoldne, da ta ne prihaja v šolo dopoldne, je pojasnila.

V šolah bi si po njenih besedah želeli, da bi v izjemnih primerih lahko za krajši čas odredili šolanje na domu, ko bi odgovornost za otroka prevzeli starši. "Žal tega ni v zakonu, morda bo kdaj kasneje," je dodala.

Vzgojni opomin bo veljal 12 mesecev

V prihajajočem šolskem letu se bodo uveljavile tudi spremembe pri vzgojnem opominu. Ob hujših kršitvah ga bo lahko šola izrekla takoj, brez dosedanjega postopnega ukrepanja. V naboru teh hujših kršitev so denimo ogrožanje življenja ali zdravja, posedovanje predmetov, ki ogrožajo premoženje, varnost, življenje in zdravje, 15 ur ali več neopravičenih izostankov, nedovoljeno snemanje ali fotografiranje, posedovanje ali preprodaja tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret, alkohola ali prepovedanih drog, spolno nadlegovanje in spletno nasilje.

Vzgojni opomin se bo po novem izrekel za dobo 12 mesecev, kar pomeni, da se bo lahko prenesel v naslednje šolsko leto. Po besedah Mihelič to za šolo pomeni, da lahko z otrokom ves ta čas vzgojno deluje, kar se je doslej prekinilo s koncem šolskega leta.

Vzgojni načrt se po novem ukinja kot samostojni dokument, vsebine vzgojnega delovanja pa se prenašajo v letni delovni načrt šol. Mihelič je kot pozitivno ocenila, da bodo imeli na šolah enovit dokument, saj se letni delovni načrt nanaša tako na izobraževanje kot vzgojo. Šole morajo letni delovni načrt po novem pripraviti do 1. novembra.

Po doslej veljavnem zakonu so pri pripravili vzgojnega načrta sodelovali tudi učenci in starši, sprejel pa ga je svet šole. Pri letnem delovnem načrtu, ki ga prav tako sprejme svet šole in bo odslej vključeval tudi načrt vzgojnih dejavnosti, pa sodelovanje učencev in staršev v zakonskih določbah ni predvideno. "A če šola pametno deluje, sodeluje s starši. Ker če so te stvari samo črka na papirju, tako ali tako ne delujejo," je še opozorila Mihelič.