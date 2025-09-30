"Vsi v razredu ga že imajo!" – Kaj pa zdaj?

Mobilne naprave so danes nepogrešljiv del vsakdana – ne le za odrasle, temveč tudi za otroke. Že zelo zgodaj se srečujejo z mobiteli in tablicami, prek njih dostopajo do spletnih vsebin, igrajo igre, komunicirajo ... Zato je še toliko pomembneje, da jih pravočasno in premišljeno pripravimo na odgovorno uporabo mobilnih naprav . Ključno vprašanje za starše pa ostaja: kdaj je pravi trenutek za prvi telefon? Kako izbrati ponudbo, ki otroku omogoča svobodo in pravo mero samostojnosti, staršem pa miren spanec, in zakaj je prav predplačniška rešitev MOBI Telekom Slovenije lahko dober prvi korak v otrokovo digitalno samostojnost?

Kdaj je čas za prvi mobilni telefon?

Odločitev o prvem telefonu je za marsikaterega starša prelomna. Čeprav se mnogokrat zdi, da "vsi že imajo telefon", je pomembno, da odločitev ni impulzivna ali vezana na okolje, ampak temelji na dejanski potrebi in otrokovi pripravljenosti.

Starši se z vprašanjem prvega telefona največkrat srečamo okoli devetega leta starosti – pogosto ravno ob začetku samostojne poti v šolo. A to, da otrok fizično zmore pot do šole, še ne pomeni, da je tudi čustveno in razvojno pripravljen na lastno mobilno napravo.

Pomembneje kot starost je, da otrok razume pomen uporabe telefona, zna upoštevati pravila in je sposoben odgovornega ravnanja z napravami. Pri odločitvi si lahko pomagamo z naslednjimi vprašanji:

Ali otrok upošteva dogovore in pravila doma?

Ali zna vprašati za dovoljenje pri pomembnejših stvareh?

Ali mirno sprejme, kadar mu odvzamemo dostop do naprave?

Kako sistematičen in urejen je pri šolskih in drugih obveznostih?

Ali zna razložiti, zakaj bi telefon sploh potreboval?

Če so odgovori na večino teh vprašanj pritrdilni, je to lahko dober pokazatelj, da je otrok pripravljen na prve korake v digitalno samostojnost – seveda pod nadzorom staršev.

Pametni telefon ali pametna ura?

V obdobju med 6. in 9. letom se otroci začnejo intenzivneje zanimati za tehnologijo. Slovenski pediatri v tem obdobju še ne priporočajo uporabe pametnih telefonov, saj ti omogočajo dostop do vsebin, ki otroka lahko prehitro potegnejo v digitalni svet.

V tej fazi je bolj primerna pametna ura s funkcijo klicanja, ki omogoča:

osnovno komunikacijo med starši in otrokom,

lokacijsko sledenje,

urnik uporabe, ki ga starši lahko upravljajo na daljavo,

onemogočen dostop do spleta in aplikacij.

Takšna rešitev otroku omogoča stik in občutek samostojnosti, staršem pa večji nadzor in varnost. Gre za t. i. startphone – vmesni korak med popolno nedostopnostjo tehnologije in pametnim telefonom.

Preden postavljamo pravila otrokom, je dobro, da najprej razmislimo o svojem odnosu do tehnologije. Otroci se največ naučijo z opazovanjem – in prav starši smo tisti, ki z vsakodnevnim ravnanjem postavljamo temelje za to, kako bodo tudi oni sobivali z zasloni, aplikacijami in digitalnimi dražljaji. Naš zgled pogosto pove več kot katerikoli prepoved ali opozorilo. Foto: Shutterstock

Med 9. in 11. letom – čas za postopno uvajanje

V starosti med 9. in 11. letom lahko ob ustrezni zrelosti postopno uvedemo prvi pametni telefon. Ključno pri tem je, da otrok ne postane samostojen uporabnik čez noč. Potrebna so jasna pravila:

kdaj in koliko časa lahko uporablja telefon,

katere aplikacije so dovoljene (brez družbenih omrežij),

kako skrbi za zasebnost in gesla,

kakšna so pravila spletne komunikacije.

Še vedno je priporočljivo, da otrok napravo uporablja v sodelovanju s starši, pod nadzorom in z rednimi pogovori o uporabi.

V tem obdobju so še posebej primerne predplačniške mobilne rešitve, kjer lahko starši sami določajo:

koliko sredstev je na voljo,

kdaj in kako se polni račun,

kako pogosto in za kaj otrok telefon sploh uporablja.

Zato je prav v tem kontekstu predplačniški paket MOBI smiselna izbira – preprost, brez vezave in prilagodljiv glede na otrokovo starost in uporabo.

Glede na to, da bo otrok sprva potreboval mobitel le, da vas pokliče ali vam pošlje sporočilo, je nabolj smiselna predplačniška telefonija. Telekom Slovenije ponuja predplačniške pakete Mobi, ki vsebujejo tudi mobitel. Foto: Shutterstock

Zakaj je MOBI odlična izbira za otroke, ki prvič dobijo telefon?

Ko otrok dobi svoj prvi mobilni telefon, si večina staršev želi predvsem nekaj: varnosti, pregleda in enostavnosti. Morebiti celo bolj kot izbira naprave je pomemben ustrezen mobilni paket – takšen, ki otroku omogoča osnovno povezljivost in občasno uporabo interneta, brez nepotrebnih stroškov ali zapletenih pogojev.

MOBI, predplačniški paket Telekoma Slovenije, je prav zaradi tega pogosto prva izbira za mlade uporabnike – in njihove starše. Gre za preprosto, pregledno in prilagodljivo rešitev, ki omogoča varen in postopen vstop v digitalni svet. MOBI omogoča, da se otrok postopoma uči odgovorne uporabe mobilnega telefona. Starši lahko po lastni presoji določijo višino dobroimetja, spremljajo porabo in po potrebi omejijo dostop do določenih storitev. Tako lahko otroku omogočijo določeno mero samostojnosti, hkrati pa ohranijo nadzor nad tem, kako in kdaj uporablja telefon.

Za upravljanje storitve je na voljo brezplačna mobilna aplikacija Moj Mobi, ki omogoča, da starši in skrbniki vse v zvezi z računom MOBI urejajo na enem mestu:

upravljanje enega ali več računov MOBI,

pregled dobroimetja in zakupljenih količin,

polnjenje računa (sebi ali drugim),

izbira paketov in zakupov (v Sloveniji in tujini),

naročilo eSIM,

shranjevanje kartic za hitrejše prihodnje polnitve.

Aplikacija omogoča hitro ukrepanje, če otrok ostane brez dobroimetja, in zagotavlja preglednost nad porabo, kar je še posebej pomembno pri prvih uporabniških izkušnjah.

Pomembno je, da se otrok zaveda, da je uporaba mobitela za zabavo privilegij, ki je povezan z izpolnjevanjem vsakodnevnih obveznosti – ne samoumevna pravica. Nagrade in posledice morajo biti realne, znane vnaprej in dosledno izvedljive. Ob tem je dobro otroka spodbujati, da poleg digitalnih vsebin raziskuje tudi druge oblike aktivnosti: gibanje, branje, ustvarjanje, druženje v živo. Foto: Shutterstock

Dogovor za varen začetek: Moja prva pogodba

Ko otrok dobi svoj prvi telefon, se starši pogosto znajdemo pred vprašanji, ki smo jih v uvodu prispevka deloma že odprli ter presegajo tehnične nastavitve ali izbiro paketa. Kako postaviti meje? Kako otroku razložiti, da telefon ni igrača? Kako se izogniti nenehnim prošnjam za več časa na zaslonu in nesoglasjem o tem, kaj je primerno?

Prav zato obstaja nekaj, kar vam lahko olajša začetek. Pogodba z otrokom. Da, prav ste prebrali. Ne gre za suhoparen dokument, ampak za preprost, a zelo uporaben dogovor, ki ga starš in otrok skupaj oblikujeta, še preden telefon postane del vsakdana. Telekomova Moja prva pogodba je bila ustvarjena kot orodje za spodbujanje zdrave, odgovorne, uravnotežene in varne rabe mobilnih naprav.

V njej skupaj določita, kdaj in koliko časa otrok lahko uporablja telefon, katere vsebine so primerne in kaj se zgodi, če dogovori niso spoštovani. Takšen dogovor pogosto prepreči nesporazume in pregovarjanje, saj so pravila jasna že od začetka – za obe strani.

Spletne vsebine, do katerih otrok ne bi smel dostopati: vsebine za odrasle,

nasilne vsebine,

družbena omrežja,

starosti neprimerne vsebine in

oglasi.

V kombinaciji s predplačniškim paketom MOBI, ki staršem omogoča popoln nadzor nad porabo, otrok pa se postopoma uči samostojnosti, je to odlična podlaga za pozitiven začetek otrokove digitalne poti. Dokument "Moja prva pogodba" je brezplačno dostopen tukaj.

Pomembno podporo staršem pa danes predstavljajo tudi aplikacije za starševski nadzor. Te olajšajo spremljanje in upravljanje otrokovih dejavnosti na spletu, hkrati pa omogočajo vzpostavitev ravnotežja med varnostjo in otrokovo zasebnostjo.

