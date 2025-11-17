Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
19.03

10 minut

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 19.03

Na Prešernovem trgu že stoji letošnja praznična smreka #video

St. M., STA

Popoldne je v Ljubljano prispela 18 metrov visoka in štiri tone težka smreka, ki bo letos krasila Prešernov trg. Predloge za njeno ime letos zbirajo na uradnem Instagram in Facebook profilu Mestne občine Ljubljana. Delavci, ki so smreko pripeljali iz Medvod, so jo sicer poimenovali Andreja.

Smreka je prišla iz bližine medvoške lekarne. Tamkajšnji prebivalci so se obrnili na občino, saj jih je skrbelo za njihovo varnost. Ob neurju bi se lahko smreka zaradi plitkih korenin porušila na sosednji blok, vozila ali mimoidoče, so zapisali na spletni strani Občine Medvode.

Smreko je občina ponudila Javni razsvetljavi, s podjetjem Dvig so jo posekali in prepeljali na Prešernov trg.

Delavci so jo po navedbah spletne strani Občine Ljubljana sicer poimenovali Andreja, vendar se je na uradnih profilih Mestne občine Ljubljana na Instagram in Facebook profilu pojavilo okence, kjer lahko svoj predlog za ime zapiše vsak. "Med tremi najpogostejšimi predlogi boste nato izbrali zmagovalno ime," piše ob okencu za predloge.

