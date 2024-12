Dilema pri nakupu božičnega drevesca: izbrati naravno ali umetno?

Kot je povedal ljubiteljski botanik Jan Robin, je sam pri izbiri med naravnim ali umetnim drevescem vedno zagovornik naravnega, predvsem pa trajnostnega.

"Vendar pa nimajo vsi možnosti, da bi izbrali naravno. Tudi pri teh drevesih imamo različne možnosti: ali izberemo drevesce, ki je gojeno v posodi, ga prenesemo na svojo teraso oziroma balkon ter ga tam okrasimo ali pa se odločimo za iglavec, ki je gojen z namenom, da ga porežemo in prenesemo v svoj dom, kjer ga primerno okrasimo. Tudi tu je jasno, katera različica je boljša. Obstaja tudi veliko alternativ, med njimi tudi lesene različice, ki niso samo lepe, ampak so tudi trajne in okolju prijazne," pojasnjuje Robin, ki ga na Instagramu najdete pod imenom botanistbyheart.

Sobna smreka lahko ob ustrezni negi vaš dom krasi več let

Robin za naravno božično drevesce predlaga sobno različico – tako imenovano sobno smreko (Araucaria heterophylla) z etažno razvrščenimi vejami in tankimi mehkimi svetlo zelenimi iglicami. Foto: Shutterstock

"Sam predlagam, da posežete po sobni različici – tako imenovani sobni smreki (Araucaria heterophylla) z etažno razvrščenimi vejami in tankimi mehkimi svetlo zelenimi iglicami, ki bo super popestritev vašega doma. Ob dobri negi bo vaš dom krasila tudi več let. Zahteva redno pršenje, še posebej pozimi, in za zalivanje uporablja prestano vodo," svojo odločitev za izbiro naravnega božičnega drevesca pojasni Robin. Kot dodaja, se za njeno presajanje uporablja kisla zemlja, kot za azaleje, poleti pa jo lahko prestavite na prosto v hladnejši, vlažen del vrta.

Ponuja se tudi dobra alternativa, če nimate veliko prostora

Tako kot za sobne smreke tudi za ciprese velja, da uspevajo v manj ogrevanem prostoru. Foto: Shutterstock

"Če pa nimate veliko prostora, se lahko odločite za sobno cipreso (Cupressus wilma). To je bolj suličasta in ozka rastlina, ki pritegne pogled s svojo svetlo zeleno barvo. Ob primerni negi se hitro razvija in raste, zato je potrebno občasno obrezovanje, da ohranimo želeno obliko. Tako kot pri sobni smreki tudi pri cipresi velja, da uspeva v manj ogrevanem prostoru in zahteva redno zalivanje ter pršenje," alternativo sobni smreki opiše Robin.

Foto: Shutterstock

Če se ne odločite za katero izmed naravnih božičnih drevesc, pa v trgovinah še vedno lahko izberete med številnimi umetnimi različicami božičnih drevesc, ki za to, da se bodo v vašem domu ohranile več let, ne potrebujejo nege. Izbirate lahko med umetnimi drevesci, ki posnemajo naravni videz smrečic in jelk, zasneženih različic in tudi modernejših različic, na primer smrečic z odtenki zlate, srebrne ali drugih barv.

Umetna božična drevesca ne potrebujejo nege, a jih moramo kljub temu ustrezno shraniti, če jih želimo uporabljati več sezon. Foto: Shutterstock

