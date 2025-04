"Vreme bo spet bolj nestanovitno, vsaj danes in jutri pričakujemo kar pogost dež. Danes bolj v obliki ploh, ponoči in jutri pa v glavnem pričakujemo, da bo deževalo. Jutri popoldne se bodo te padavine počasi umikale, tako da bo ponekod dež že ponehal," je o vremenu v prihodnjih dneh za Siol.net pojasnil Arsov dežurni meteorolog Blaž Šter. Kot je dodal, se v prihajajočem obdobju prvomajskih praznikov in počitnic obeta suho in stanovitno vreme, lahko pa ga ob koncu prihodnjega tedna presekajo posamezne nevihte. Na portalu Neurje za danes na območju, označenem s 1. stopnjo nevarnosti (na spodnjem zemljevidu z oranžno barvo), lahko pričakujemo težave v obliki pogostih nalivov, tvorb novih večceličnih neviht, izključena pa ni niti manjša toča.

Izraziteje se bo ohladilo v noči na petek. "Ohladilo se bo, tako da bodo jutrišnje temperature okoli 13 ali 14 stopinj Celzija, v notranjosti in na Primorskem nekje do 17 stopinj Celzija. Tudi nekaj vetra bo, tako da bo kar sveže," je pojasnil Arsov dežurni meteorolog Blaž Šter. "Jutri bo največja ohladitev, največ bo tudi padavin, nato pa sledi bolj suho in postopno toplejše vreme," je dodal naš sogovornik.

Tudi za soboto, nedeljo ter verjetno tudi za ponedeljek kaže na bolj oblačno vreme. Foto: Shutterstock

Tudi v soboto in nedeljo ter verjetno tudi še za ponedeljek kaže na bolj oblačno vreme, v soboto pa še občasen dež. Trenutno kaže na večjo verjetnost, da bi lahko še malo dežja v tem obdobju padlo v vzhodni polovici Slovenije, nam je pojasnil dežurni meteorolog.

Danes bo sprva še nekaj jasnine. Čez dan bo oblačnost naraščala, krajevne plohe in nevihte bodo vse pogostejše. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija.

"Okrepil se bo tudi severni veter, tako da bo tudi kar nekaj vetra. Postopno bo nekoliko topleje, tako da bodo potem v nedeljo, ko bo že suho, tiste najvišje dnevne temperature okoli 17 stopinj Celzija. Za zdaj tudi v ponedeljek kaže podobno, tudi kar nekaj oblačnosti, mogoče se bo vmes tudi zjasnilo, verjetno v nedeljo. Ampak bo verjetno v ponedeljek spet nekaj več oblačnosti in več sonca na Primorskem ter suho vreme," je pojasnil dežurni meteorolog na agenciji za okolje.

Prvomajski dnevi bodo suhi in stanovitni

Nestanovitnemu koncu tedna sledi razjasnitev in tudi nadaljevanje prihodnjega tedna ter počitnice in prazniki so videti precej sončni in suhi ter precej topli. "Tiste najvišje temperature bodo potem verjetno nekje okoli 22 ali 23 stopinj Celzija, morda pa še kaj več v sredini prihodnjega tedna in kasneje," je pojasnil Šter.

Vse kaže na to, da bodo prvomajski prazniki suhi in vremensko stanovitni. Foto: Shutterstock

Pojasnil je, da se bodo spet nekoliko povečale možnosti za padavine ob koncu prihodnjega tedna od prihodnje sobote naprej, a "do takrat je še daleč". Prihodnji teden bo tako suh in stanoviten. "Za zdaj je napoved kar gotova nekje do 2. maja, verjetno ne bo niti kakšnih ploh oziroma so malo verjetne," je še pojasnil dežurni prognostik.

Kakšni so vremenski pogoji v hribih in visokogorju?

Pomlad pa zaradi vedno višjih temperatur tali tudi sneg v sredogorju in visokogorju, a ob bližajočih se padavinah bo hladneje tudi nad 1.500 metri nadmorske višine. "Zdaj pričakujemo ohladitev in za zdaj je videti tudi, da bi lahko v visokogorju tudi snežilo," pove Šter. Kot ocenjuje sogovornik, bi lahko nad dva tisoč metri zapadlo tudi nekaj več snega, lahko tudi od 20 do 30 centimetrov. "Meja sneženja pa se lahko ponoči spusti tudi nekje do 1.500 metrov nadmorske višine, tako da bo jutri kar zimsko, se bo pa kasneje spet postopno otoplilo. Tako da se bo taljenje snega nadaljevalo," je še dodal meteorolog. Čeprav je v sredogorju precej snega pobralo in je kopno, pa je visokogorje še vedno zasneženo in so količine snega blizu dolgoletnega povprečja.

Posebnosti glede vodnatosti rek strokovnjaki ne pričakujejo, niti hidrologi niso zaskrbljeni glede padavin. "Res pa je, da na to vpliva tudi rastje, ki se je zdaj zbudilo, in zato se glavnina padavin zadrži v tleh oziroma v rastlinah," je še pojasnil Arsov dežurni meteorolog.

Na portalu Neurje svarijo: Na območju, označenem s 1. stopnjo nevarnosti, lahko pričakujemo težave

"Nad severnim Sredozemljem se je razvilo novo ciklonsko območje, ki prek južnih vetrov k nam prinaša obilico vlage. V višjih plasteh ozračja prevladujejo vetrovi južnih smeri, medtem ko je v srednjih in nižjih plasteh veter spremenljive smeri, kar vpliva na potek dogajanja in razvoj neviht," so zapisali na portalu Neurje.si.

Kot so zapisali, v praksi to pomeni, da se lahko nevihte na določenem območju obnavljajo dalj časa, kar lahko privede do višje kumulacije padavin v relativno kratkem času. Ob nevihtah je prav tako mogoča manjša toča. "V območju, označenem s 1. stopnjo nevarnosti, lahko pričakujemo težave (seveda lokalno), saj bodo na izpostavljenih mestih, kjer je konvergenca (tudi ob vplivu orografije) izrazitejša, pogosti nalivi in tvorbe novih večceličnih neviht. Zaradi nalivov lahko močno narastejo hudourniki, težave bodo prav tako povzročale meteorne vode," so še zapisali na Neurje.si.