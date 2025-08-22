Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Petek,
22. 8. 2025,
7.56

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
ARSO vremenska napoved vreme

Petek, 22. 8. 2025, 7.56

33 minut

Tako vreme nas čaka za konec tedna

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Oblačno vreme | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Danes smo se zbudili v deževno jutro, a dobra novica je, da bodo padavine že dopoldne postopno ponehale. V popoldanskih urah se bo delno razjasnilo, na zahodu pa ni izključena še kakšna ploha, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso). Dnevne temperature se bodo gibale od 21 do 24 stopinj Celzija, na Primorskem bodo namerili še kakšno stopinjo več.

Za nami je nekaj dni burnega vremenskega dogajanja, danes pa se bo vreme počasi začelo umirjati. Padavine bodo postopoma ponehale, razjasnilo se bo. Na zahodu države lahko popoldne še nastane kakšna ploha. 

V nedeljo nekaj več sonca

Oblačno vreme z občasnimi krajevnimi plohami bo v soboto. V nedeljo pa bo spet posijalo sonce, več kopaste oblačnosti bo čez dan v hribovitem svetu. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna, napovedujejo na Arsu. 

vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo
ARSO vremenska napoved vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.