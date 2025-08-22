Tako vreme nas čaka za konec tedna

Danes smo se zbudili v deževno jutro, a dobra novica je, da bodo padavine že dopoldne postopno ponehale. V popoldanskih urah se bo delno razjasnilo, na zahodu pa ni izključena še kakšna ploha, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso). Dnevne temperature se bodo gibale od 21 do 24 stopinj Celzija, na Primorskem bodo namerili še kakšno stopinjo več.

Za nami je nekaj dni burnega vremenskega dogajanja, danes pa se bo vreme počasi začelo umirjati. Padavine bodo postopoma ponehale, razjasnilo se bo. Na zahodu države lahko popoldne še nastane kakšna ploha.

Dobro jutro, danes bo sprva še nekaj dežja, čez dan se bo delno razjasnilo. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne bo nastala kakšna ploha. pic.twitter.com/QWVGQbcdkb — ARSO vreme (@meteoSI) August 22, 2025

V nedeljo nekaj več sonca

Oblačno vreme z občasnimi krajevnimi plohami bo v soboto. V nedeljo pa bo spet posijalo sonce, več kopaste oblačnosti bo čez dan v hribovitem svetu. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna, napovedujejo na Arsu.