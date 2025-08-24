Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Nedelja,
24. 8. 2025,
8.22

Osveženo pred

25 minut

Nedelja, 24. 8. 2025, 8.22

Velkavrh napoveduje: v ponedeljek se toplo oblecite

Andrej Velkavrh, oddaja Argument | Dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje RS Andrej Velkavrh je za Val 202 pojasnil, da nas v prihodnjem tednu čaka bolj suho vreme, iztekajoče poletje pa bomo čutili predvsem po nižjih jutranjih temperaturah. | Foto Bojan Puhek

Dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje RS Andrej Velkavrh je za Val 202 pojasnil, da nas v prihodnjem tednu čaka bolj suho vreme, iztekajoče poletje pa bomo čutili predvsem po nižjih jutranjih temperaturah.

Foto: Bojan Puhek

Danes in v ponedeljek bo razmeroma sončno, sredi dneva in popoldne bo nekaj kopaste oblačnosti. Dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje RS Andrej Velkavrh je pojasnil, kakšno vreme nas čaka v naslednjem tednu, ki ga bodo zaznamovala občutno hladnejša jutra.

Danes bo zmerno, občasno predvsem v hribih pretežno oblačno. Nekoliko več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Drugod bo sredi dneva in popoldne pihal jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem okoli 25 stopinj celzija

Vponedeljek bo pretežno jasno, tu in tam bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle ali nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj celzija.

Dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje RS Andrej Velkavrh je za Val 202 pojasnil, da nas v prihodnjem tednu čaka bolj suho vreme, iztekajoče poletje pa bomo čutili predvsem po nižjih jutranjih temperaturah, ki se bodo gibale od šest do enajst stopinj, na Primorskem okoli štirinajst stopinj celzija, pri čemer se bo ponekod zjutraj pojavljala tudi že megla.

Čez teden se bodo dnevne temperature po Velkavrhu postopoma dvigovale: v torek bo do 28 stopinj, v sredo do 29 stopinj, v četrtek bi lahko spet dočakali 30 stopinj celzija. Jutra bodo ostala sveža, že bolj podobna septembrskim, je za Val 202 napovedal Velkavrh. Padavin do četrtka vremenoslovci ne pričakujejo.

