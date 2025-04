"Vreme bo do neke mere pestro. Danes, ko nas bodo trenutne padavine zapustile, je popoldne možnih še nekaj ploh in tudi kakšna manjša nevihta. Temperature bodo tudi danes še vedno pomladne, od 13 do 19 stopinj Celzija. Potem pa se bo popoldne oz. zvečer od juga počasi začelo jasniti, tako da bo jutrišnji dan večinoma sončen, na zahodu pa bo spremenljivo do pretežno oblačno," je za Siol.net o pomladnem, hitro spreminjajočem se vremenu pojasnila dežurna meteorologinja na Arsu Eva Bezek. V prihodnjih dneh nas čakajo precej bolj sončni praznični dnevi, po prazničnem ponedeljku pa bo sledil manjši preobrat, saj bo vzorec s plohami in nevihtami vztrajal vse do konca prihodnjega tedna. Kakšno bo vreme v začetku maja, je še zelo težko napovedati, nam je še pojasnila meteorologinja, bo pa najverjetneje podobno vremenu v teh dneh.

Jutri se bo na zahodu Slovenije že pooblačilo. "Tam bo lahko v hribovitem svetu ob jugozahodnem vetru nastala tudi kakšna manjša ploha, jutranje temperature pa bodo podobne kot danes, nekje od tri do osem stopinj Celzija, topleje bo ob morju," je za Siol.net povedala Arsova dežurna meteorologinja Eva Bezek.

Jutranje temperature bodo jutri v večini Slovenije podobne kot danes, topleje bo ob morju, dnevne pa bodo od 16 do 21 stopinj Celzija. "V nedeljo nas čaka sončen in suh dan, več oblakov pa bo spet na zahodu, okrepil se bo jugozahodnik," je pojasnila meteorologinja.

Na praznični ponedeljek nas čaka še en sončen dan, veter bo spet oslabel, popoldne pa bo lahko nastala tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. "A to je še zelo negotovo. Temperaturno bo ponedeljek najtoplejši dan, saj se bo skoraj povsod segrelo tudi čez 20 stopinj Celzija," je dodala dežurna meteorologinja.

Obetajo se sončni in suhi praznični dnevi. Foto: Shutterstock

Vremenski vzorec bo od torka vztrajal vse do konca tedna

Kakšno vreme pa nas čaka po prazničnih dneh? "Vreme bo v naslednjem tednu že zelo pomladno, saj bodo naši kraji na obrobju večjega vremenskega sistema. V torek se bo najverjetneje že pooblačilo, možne bodo tudi popoldanske plohe in nevihte. Tak vzorec bo najverjetneje vztrajal do konca naslednjega tedna, ampak to je še zelo negotovo napovedati. Spomladansko vreme s toplimi jutri in sončnimi dnevi ter plohami in nevihtami je namreč za nas, vremenarje, kar razburljivo," je pojasnila dežurna meteorologinja.

Da je vreme za začetek maja zelo težko natančno napovedati, nam je potrdila tudi meteorologinja. "To je res zelo težko napovedati, lahko samo rečemo, da bo najverjetneje podobno kot v teh dneh. Ali bo deževalo, ali bo sončno, ali bodo samo plohe, pa je za zdaj še prezgodaj napovedovati." Dodala je, da na vidiku ni neke drastične ohladitve.

"V torek se bo najverjetneje že pooblačilo in možne bodo tudi popoldanske plohe in nevihte. Tak vzorec bo najverjetneje vztrajal do konca naslednjega tedna, ampak to je še zelo negotovo napovedati," je pojasnila meteorologinja. Foto: Shutterstock

V gorskem svetu je danes tudi nekaj svežega snega

"V gorskem svetu nekje nad 1.700 metri ob teh padavinah danes tudi malce sneži, tako da bo tam zagotovo tudi nekaj svežega snega. Za danes, jutri in v nedeljo velja tretja stopnja nevarnosti snežnih plazov po evropski lestvici. Snežna odeja je mokra in marsikje tudi premočena, tako da so možni spontani plazovi mokrega sprejetega in tudi nesprijetega snega. Prav zato je smiselno ubrati kakšno varnejšo pot," je opozorila meteorologinja Bezek in dodala, da napoved za gore čez praznike ni najugodnejša.

Foto: ARSO Meteo

"Jutri bo v visokogorju najverjetneje jasno vreme, ampak bo nižje vidljivost zelo majhna oz. močno zmanjšana. Tudi ob jugozahodnem vetru ob alpsko-dinarski pregradi je možna kakšna ploha. Temperature bodo jutri v gorah višje kot danes, ko imamo nekje na 1.500 metrih štiri stopinje, na 2.500 metrih pa minus tri stopinje Celzija," je o prognozi za visokogorje povedala Bezek.

Napoved za obisk gora in visokogorja čez praznike ni najugodnejša. Foto: ARSO Meteo

"Na izpostavljenih območjih bo kar precej neprijetno"

"Veter v prihodnjih dneh bo malce bolj suh in topel, tako da bodo temperature na 1.500 metrih dosegle do šest stopinj, na 2.500 metrih pa eno stopinjo Celzija," je še povedala dežurna meteorologinja. V nedeljo bo v gorah prevladoval jugo do jugozahodni veter zmernih hitrosti, tako da bo na izpostavljenih območjih kar precej neprijetno. Zaradi jugozahodnega vetra bo več oblačnosti na območju zahodnih in južnih Julijcev. "Gore ne bodo najprijaznejše območje za obisk v prazničnih dneh, ampak tako zelo grozno pa tudi ne bo," je še dodala Arsova meteorologinja.

Za razlivanje rek trenutno ni nobenega opozorila in ga meteorologi tudi ne pričakujejo, saj so bile "padavine v teh dneh bolj rahle".