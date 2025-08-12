Pop ikona Madonna se je obrnila na papeža Leona XIV. in ga prosila, naj nemudoma odpotuje na območje okupirane Gaze. Kot je ameriška pevka objavila na enem od družbenih omrežij, je papež edini, ki mu ne morejo zavrniti vstopa na območje. Uradno potovanje papeža na območje Gaze za zdaj sicer ni načrtovano.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



13.33 Madonna prosila papeža Leona XIV., naj odpotuje na območje Gaze

13.19 Izrael stopnjuje napade na Gazo

"Na stežaj moramo odpreti humanitarna vrata, da rešimo te nedolžne otroke. Skrajni čas je," je objavila Madonna in dodala, da kot mati ne more prenašati pogleda na trpljenje otrok.

Ob nedavnem 25. rojstnem dnevu svojega sina Rocca Ritchieja je pevka po poročanju nemške tiskovne agencije dpa tudi napovedala, da bo z denarnimi donacijami podprla dve humanitarni organizaciji.

Na območju Gaze so številni otroci in mladostniki izpostavljeni vojnim spopadom, humanitarne razmere so katastrofalne, številni prebivalci Gaze tudi stradajo. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je zaradi podhranjenosti na območju Gaze od začetka izraelske vojaške ofenzive umrlo več kot 220 ljudi.

Vojaška operacija izraelske vojske na območju Gaze je do zdaj zahtevala najmanj 61.599 smrtnih žrtev, 154.088 ljudi je bilo ranjenih. Hamasov napad na Izrael 7. oktobra 2023 je zahteval več kot 1.100 smrtnih žrtev, več kot 200 ljudi so pripadniki Hamasa zajeli kot talce.

Izraelski varnostni kabinet je v petek podprl načrt premierja Benjamina Netanjahuja o krepitvi ofenzive in popolni vojaški zasedbi mesta Gaza na severu. Gre za območje, ki je od začetka vojne podvrženo silovitim napadom in poskusom razseljevanja prebivalstva.

Izraelska vlada še ni sporočila natančnega časovnega okvira nove operacije, a so se po besedah tiskovnega predstavnika civilne zaščite Mahmuda Basala zračni napadi na mesto v zadnjih treh dneh začeli stopnjevati.

Po njegovih besedah je bilo danes v mestu in drugod po enklavi ubitih najmanj 24 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je v zadnjih 24 urah v izraelskih napadih umrlo 89 Palestincev, vključno z 31 ljudmi, ki so čakali na pomoč, še 513 jih je bilo ranjenih, navaja katarska televizija Al Jazeera.

Ob tem je ministrstvo v preteklem dnevu zabeležilo še pet smrtnih žrtev, vključno z dvema otrokoma, zaradi lakote in podhranjenosti. Skupno število smrtnih žrtev zaradi lakote v Gazi se je od 7. oktobra 2023 povečalo na 227. Med temi so 103 otroci.