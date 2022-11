V begunskem taborišču v Gazi požar terjal najmanj 22 življenj #video

V bolnišnico so pripeljali najmanj 20 trupel, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal vodja bolnišnice v Džabaliji Salah Abu Laila. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ki se sklicuje na palestinske medije, je mrtvih najmanj 22. Po navedbah AFP, ki se sklicuje na neimenovan zdravstveni vir, naj bi bilo med žrtvami najmanj šest otrok.

At least 20 Palestinians were killed in occupied Gaza in a fire at a refugee camp residential building, say medics.



Gaza is one of Earth's most densely populated places. Half of its 2 million people are in poverty, with weak infrastructure due to Israeli airstrikes and blockade. pic.twitter.com/njzCtXvJmG