Gasilci v pogorelem vikendu v Logatcu našli mrtvo osebo #foto

V naselju Ograje v občini Logatec so okoli pol šeste ure zjutraj zagoreli vikend in drevesa v bližini, so na svojem profilu na Facebooku zapisali gasilci PGD Dolnji Logatec. Skupaj z gasilci PGD Zaplana in Gorenji Logatec so pogasili požar in v objektu našli mrtvo osebo.