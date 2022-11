Tragedija: v čebelnjaku zgorel človek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Malo pred 11. uro dopoldne so kamniške urgentne službe obvestili, da v Zakalu gori čebelnjak, v katerem naj bi bila tudi ena oseba, poroča Kamnik.info .

Gasilci iz PGD Kamniška Bistrica, Kamnik in Šmarca so ogenj najprej omejili ter pred ognjem obvarovali bližnji objekt. Ker gre za odročno območje, so morali gasilci vodo dovažati z gasilskimi cisternami.

Po dobri uri je gasilcem ogenj uspelo pogasiti, informacija o tem, da je bila v čebelnjaku oseba, pa se je izkazala za resnično. V notranjosti objekta so namreč našli posmrtne ostanke moškega.

Okoliščine požara ter smrti pokojnega za zdaj še niso znane.