Promet bo močno povečan: kje in kdaj je pričakovati največ težav?

Od četrtka do ponedeljka bo promet na slovenskem cestnem omrežju dodatno povečan. Največ težav se pričakuje na ljubljanskem obroču, primorski avtocesti ter na avtocestnih odsekih, kjer potekajo dela, opozarjajo na strani infoPot na Facebooku.

Zaradi sprememb v turističnih tokovih bodo ob koncih in začetkih tedna vse pogostejši zastoji tudi pred predoroma Karavanke in Ljubelj ter na mejnem prehodu Šentilj. Na pretočnost lahko ključno vplivajo morebitne prometne nesreče in drugi izredni dogodki, so še dodali.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra je v četrtek dopoldne pričakovati visoko gostoto prometa, popoldne zelo visoko gostoto prometa, v petek dopoldne zelo visoko gostoto prometa, popoldne visoko, zelo visoka gostota je predvidena tudi celo soboto in nedeljo.

Ob tem vse voznice in voznike pozivajo, da spoštujejo hitrostne omejitve, vzdržujejo varnostno razdaljo, ohranjajo strpnost v prometu in gredo na pot spočiti. Prav tako navajajo, da ko pride do ustavljanja prometa na avtocestnem omrežju, voznice in vozniki ustvarijo reševalni pas ter omogočijo hitro in varno vožnjo intervencijskih vozil.

Zaradi praznika bo v petek, 15. avgusta, med 8. in 22. uro v veljavi omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone. Dan prej oziroma v četrtek, 14. avgusta, bo na slovenskem avtocestnem omrežju pričakovano močno povečan promet tovornih vozil, kar bo vplivalo na pretočnost, so še opozorili.