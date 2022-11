Ponoči izbruhnil velik požar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 0.43 je v Poljanah v občini Rečica ob Savinji zagorelo v industrijskem objektu z lesnimi produkti. Ogenj je zajel več hal. Požar je gasilcem uspelo pogasiti. Zaradi izjemno velike porabe požarne vode so dežurni delavci Komunale Mozirje zagotovili dodatno prečrpavanje vodovodnega sistema v tamkajšnji rezervoar. Objekt, stroji in proizvodi so v celoti uničeni.