Pred nami je izrazita sprememba vremena #animacija

Na praznični konec tedna nas razveseljujejo sončni žarki in nič drugače ne bo na velikonočni ponedeljek, ko bo zunaj še za kakšno stopinjo topleje. Že v torek pa prihaja sprememba vremena, popoldne bodo nastajale posamezne plohe in nevihte, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).

Ponekod po državi bo danes pihal jugozahodnik, ki bo izrazitejši v notranjosti. Temperature bodo od 16 do 21, v vzhodnih krajih do 24 stopinj Celzija. Podobno vreme se bo nadaljevalo v ponedeljek, jugozahodnik bo nekoliko šibkejši, temperature pa še za nekaj stopinj višje. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 19 do 23, v vzhodnih krajih se bo ogrelo do 26 stopinj Celzija.

Po prazničnih dneh prihaja izrazita sprememba. Sonce se bo za nekaj časa poslovilo, spremenljivo do pretežno oblačno bo, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Nevihte s krajevnimi plohami se bodo nadaljevale tudi v sredo, napovedujejo na Arsu.