Na. R.

Petek,
22. 8. 2025,
8.40

Osveženo pred

1 minuta

Petek, 22. 8. 2025, 8.40

1 minuta

V Osijeku odpravljajo posledice neurja

Na. R.

V nekaterih naseljih je bila zaradi neurja prekinjena oskrba z električno energijo.

V nekaterih naseljih je bila zaradi neurja prekinjena oskrba z električno energijo.

Gasilci in komunalne službe danes odpravljajo posledice neurja, ki je v četrtek pozno popoldne zajelo Osijek z okolico. Močan veter je podiral drevesa in uničil teraso enega od hotelov, obilno deževje pa je poplavilo številne ceste. Dežurne službe so prejele več deset klicev, poročil o poškodovanih za zdaj ni.

Zaradi nevarnosti neurij in močnega vetra je hrvaški državni hidrometeorološki zavod za danes izdal rumeno vremensko opozorilo za celotno jadransko obalo, za območje Dubrovnika pa oranžno. Drugod se bo po napovedih vremenoslovcev vreme danes umirilo.

Dežurne službe so v četrtek zaradi neurja na širšem območju Osijeka prejele okoli 80 klicev. Večinoma so se nanašali na drevesa, ki so padla na ceste, električne vode ali hiše, ter na poplavljene kleti in ulice. Pri kraju Darda je vlak trčil v drevo, so v četrtek zvečer sporočili iz glavnega štaba hrvaške civilne zaščite.

Tramvaji v Osijeku so ostali brez elektrike. | Foto: Tramvaji v Osijeku so ostali brez elektrike.

Močan veter je izruval tudi več dreves v bližini hotela v Čepinu blizu Osijeka in povzročil škodo na terasi hotela. Vsi gostje in zaposleni so bili na varnem, je po poročanju hrvaških medijev sporočila uprava hotela.

Pred tem je neurje v dopoldanskih urah zajelo severozahodni del hrvaške Istre, še posebej Umag, obilno deževje pa je povzročalo težave tudi v delih Kvarnerja.

