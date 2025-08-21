Pri Umagu močno neurje s točo

Območje Umaga na severozahodu Istre je v sredo zvečer zajelo močno neurje, ki jo je mestoma spremljala toča v velikosti orehov, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Med nevihto je poplavilo ulice, poročil o večji materialni škodi za zdaj ni.

Nenadna sprememba vremena je v sredo nad dele hrvaške Istre prinesla močno deževje, ponekod pa tudi točo, zaradi česar so domačini in številni turisti iskali zavetje.

Za četrtek rdeče opozorilo

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zaradi nevarnosti neurij z močnimi sunki vetra ter urbanih in hudourniških poplav tudi za danes izdal rdeče opozorilo za območje Istre in Kvarnerja.

Nevihtno vreme na jadranski obali je v manjši meri napovedano tudi za petek.