V JV Aziji narašča število mrtvih. Izredne razmere tudi na Šrilanki. #video

V poplavah in plazovih v Indoneziji, Maleziji, na Šrilanki in Tajskem, ki so v zadnjem tednu prizadele regijo, je umrlo več kot 1000 ljudi, danes poročajo tuje tiskovne agencije. V Indoneziji in na Šrilanki ljudem na najhuje prizadetih območjih pomagajo tudi vojaki.

Samo v Indoneziji poročajo o 502 mrtvih, še 508 oseb pa pogrešajo, je danes objavila tamkajšnja nacionalna agencija za naravne nesreče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Indonezijski predsednik Prabowo Subianto upa, da je najhujše mimo. Prioriteta vlade je nemudoma zagotoviti potrebno pomoč, je danes na severu Sumatre napovedal predsednik. Vlada je v nekatera najbolj prizadeta območja, kjer so mnoge ceste neprehodne, poslala tri vojaške ladje s pomočjo in dve bolnišnični ladji. Subianto kljub pritiskom še ni zaprosil za mednarodno pomoč.

Monsuni, ki jih še zaostrujejo tropske nevihte, so v jugovzhodni Aziji povzročili ene najhujših poplav v zadnjih letih. Tudi v Maleziji in na Tajskem je na stotine mrtvih in pogrešanih, milijoni pa so prizadeti po vsej regiji.

Uradno število smrtnih žrtev na Tajskem trenutno znaša 170, dve smrtni žrtvi pa sta bili zabeleženi v severni malezijski zvezni državi Perlis.

Ciklon Senyar pustošil po Indoneziji

Izjemno redka tropska nevihta, imenovana ciklon Senyar, je v Indoneziji povzročila katastrofalne zemeljske plazove in poplave, pri čemer je odneslo hiše in potopilo na tisoče stavb. "Tok je bil zelo hiter, v nekaj sekundah je dosegel ulice in poplavil hiše," je za BBC povedala prebivalka indonezijske province Aceh Arini Amalia.

Z babico sta stekli do hiše sorodnika na višje ležečem terenu. Ko se je naslednji dan vrnila po nekaj stvari, je ugotovila, da je poplava hišo pogoltnila.

Foto: Reuters Meri Osman je povedal, da je voda v Zahodni Sumatri hitro narasla in poplavila njegovo hišo. Tok ga je odnesel in oklepal se je vrvi za perilo, dokler ga niso rešili.

"Med poplavo je vse izginilo," je za tiskovno agencijo Reuters povedal prebivalec Bireuena v sumatrski provinci Aceh. "Želel sem rešiti svoja oblačila, a se je hiša podrla."

Vreme ovira reševanje

Slabo vreme ovira reševalne operacije. Čeprav je bilo evakuiranih več deset tisoč ljudi, jih je še vedno na stotine ogroženih in pogrešanih, je sporočila indonezijska agencija za nesreče.

V Tapanuliju, na najbolj prizadetem območju, so prebivalci po poročanjih izropali trgovine v iskanju hrane.

Narašča pritisk na Džakarto, da razglasi državno katastrofo na Sumatri, s čimer bi omogočili hitrejši in bolj usklajen odziv.

Številne žrtve na Tajskem

V provinci Songkhla na jugu Tajske se je voda dvignila za tri metre. V eni najhujših poplav v zadnjem desetletju je umrlo najmanj 145 ljudi. Vlada je v soboto sporočila, da je bilo v desetih provincah, ki so jih doletele poplave, prizadetih več kot 3,8 milijona ljudi.

Mesto Hat Yai je prejšnji teden v enem samem dnevu doživelo 335 milimetrov padavin – največ v 300 letih. Ko se je voda umikala, so oblasti poročale o strmem porastu števila smrtnih žrtev.

Foto: Reuters

V eni od bolnišnic v Hat Yaiju so bili delavci prisiljeni premestiti trupla v hladilne tovornjake, potem ko je bila mrtvašnica preobremenjena, poroča tiskovna agencija AFP.

"Sedem dni smo tičali v vodi in nobena agencija nam ni priskočila na pomoč," je za BBC Thai povedala prebivalka Hat Yaija Thanita Khiawhom.

Vlada je obljubila ukrepe za pomoč, vključno z odškodnino do dveh milijonov bahtov (62 tisoč dolarjev) za gospodinjstva, ki so izgubila družinske člane.

V sosednji Maleziji je število smrtnih žrtev veliko manjše, vendar je škoda prav tako ogromna. Poplave so povzročile opustošenje in dele zvezne države Perlis pustile pod vodo, desettisoči pa so se bili prisiljeni zateči v zavetišča.

Meteorologi pravijo, da je ekstremno vreme v jugovzhodni Aziji morda posledica interakcije tajfuna Koto, ki je prečkal Filipine in se zdaj premika proti Vietnamu, ter redkega nastanka ciklona Senyar v Malajski ožini.



V Vietnamu so zaradi posledic bližajočega se tajfuna Koto že umrli trije ljudje, en človek pa je pogrešan, poroča tiskovna agencija AFP.



Letna sezona monsunov v regiji, ki običajno traja med junijem in septembrom, pogosto prinaša močno deževje.

Ena najhujših naravnih nesreč v zgodovini Šrilanke

Po štirih dneh, odkar so Šrilanko zaradi ciklona Ditva prizadeli najhujše poplave in plazovi doslej, šrilanški center za obvladovanje nesreč (DMC) poroča o najmanj 355 mrtvih in 366 pogrešanih. Število mrtvih je poskočilo zato, ker so se reševalne ekipe prebile na območja, ki so bila sprva nedostopna, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na Šrilanki je zaradi ujm prizadetih več kot milijon ljudi.

Uradniki so povedali, da je bila približno tretjina države brez elektrike ali tekoče vode, ko so bile po ciklonu razglašene izredne razmere.

Država je po poročanju AFP že zaprosila za mednarodno pomoč, šrilanški predsednik Anura Kumara Dissanayake pa je razglasil izredne razmere. Dejal je, da gre za "najzahtevnejšo naravno nesrečo" v zgodovini države in da je bilo uničenje neznansko. Na nekaterih območjih so izdali ukaze za evakuacijo, saj gladina reke Kelani še naprej hitro narašča.

Foto: Reuters

Izbrisani prebivalci vasi

Ženska iz osrednje Šrilanke je za BBC povedala, da je bilo pod balvani in blatom na njenem območju pokopanih približno 15 hiš. Nobeden od prebivalcev ni preživel, je dejala.

Največ smrtnih žrtev so zabeležili v Kandyju in Badulli, kjer so mnoga območja še vedno odrezana od sveta.

"V naši vasi smo izgubili dve osebi ... Drugi se skrivajo v templju in hiši, ki še vedno stoji," je dejal Saman Kumara iz vasi Maspanna v Badulli. "Ne moremo zapustiti vasi in nihče ne more vstopiti, ker so vse ceste blokirane zaradi zemeljskih plazov. Ni hrane in zmanjkuje nam čiste vode," je po telefonu povedal za spletno stran News Center.

Med žrtvami je tudi 11 stanovalcev doma za ostarele, ki je bil v soboto popoldne poplavljen v severno-osrednjem okrožju Kurunegala, je sporočila policija.

Po 24-urni reševalni akciji je eden od potnikov za tiskovno agencijo AFP povedal, kako jim je morala mornarica pomagati, da so splezali na streho bližnje stavbe. "Imeli smo veliko srečo. Medtem ko smo bili na strehi, se je del stavbe zrušil. Tri ženske so padle v vodo, a so jim pomagali, da so se vrnile na streho," je dejal W. M. Shantha.

Z vojaškimi helikopterji rešujejo ujete prebivalce in dostavljajo hrano. Pri eni takšnih akcij je v nedeljo zvečer na severozahodu Šrilanke strmoglavil helikopter. Pilot je v nesreči umrl, štiri osebe pa so bile poškodovane, piše dpa.

Poplavne vode se sicer že umikajo, vendar so pristojni na Šrilanki sporočili, da se je sprožilo nekaj novih plazov. V ujmah so bili uničeni ceste, mostovi, hiše in električno omrežje.

Foto: Reuters

Oblasti prosijo za pomoč

Vlada je objavila poziv za mednarodno pomoč in pozvala prebivalce Šrilanke v tujini, naj darujejo denar za podporo prizadetim skupnostim.

Ciklon Ditwah je v petek zajel vzhodno obalo otoške države, a se je od takrat oddaljil od države.

Šrilanka je trenutno sredi monsunske sezone, vendar otok redko doletijo tako ekstremne vremenske razmere.

Najhujše poplave na Šrilanki v tem stoletju so bile junija 2003, ko je umrlo 254 ljudi, več sto tisoč pa jih je bilo razseljenih.

Poplave se dogajajo v času, ko se v jugovzhodni Aziji spoprijemajo z najhujšimi poplavami v regiji v zadnjih letih, saj so več milijonov ljudi prizadele v Indoneziji, Maleziji in na Tajskem.