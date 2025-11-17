Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

resolucija Varnostnega sveta Varnostni svet ZN Palestina Izrael Gaza

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 20.28

1 ura, 2 minuti

Bližnji vzhod

Hamas kritičen do ameriške resolucije za Gazo

Gaza | Poleg vzpostavitve mednarodnih stabilizacijskih sil osnutek resolucije odpira tudi možnost palestinske države, vendar temu odločno nasprotuje Izrael, piše BBC. | Foto Reuters

Poleg vzpostavitve mednarodnih stabilizacijskih sil osnutek resolucije odpira tudi možnost palestinske države, vendar temu odločno nasprotuje Izrael, piše BBC.

Foto: Reuters

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v izjavi v nedeljo pozno zvečer osnutek ameriške resolucije za Gazo, o katerem bo danes glasoval Varnostni svet Združenih narodov, označilo za "nevarnega" in "poskus podrediti Gazo mednarodni oblasti", poroča britanski BBC.

Hamas je v izjavi navedel, da palestinske frakcije zavračajo vsako klavzulo, ki se nanaša na razorožitev Gaze ali škoduje "pravici palestinskega ljudstva do upora". Zavrnili so tudi kakršnokoli tujo vojaško prisotnost v Gazi in dejali, da bi to pomenilo kršitev palestinske suverenosti.

Glede na poročila o najnovejšem osnutku naj bi bil del mednarodnih stabilizacijskih sil v Gazi tudi delo na "trajni razgradnji orožja nedržavnih oboroženih skupin", vključno s Hamasom, ter zaščita civilistov in poti humanitarne pomoči.

resolucija Varnostnega sveta Varnostni svet ZN Palestina Izrael Gaza
